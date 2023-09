Confira 8 programas de inovação e de aceleração com inscrições abertas para a sua startup decolar

Uma boa oportunidade para startups em fase inicial ou que ainda estão em busca de um grande cliente para validar seu negócio é participar de programas de inovação aberta. Neles, grandes companhias abrem suas estratégias de negócio para buscar soluções tecnológicas no mercado, com startups parceiras.

Outra maneira de escalonar as startups é participar de programas de aceleração. Neles, consultorias e empresas de inovação dão mentoria e promovem networking entre startupeiros e grandes companhias.

A EXAME organizou uma lista com oito programas abertos para sua startup.

Desembala - Mondelēz Brasil

Estão abertas as inscrições para a segunda edição do Desembala, programa de Inovação Aberta da Mondelēz Brasil. A empresa busca por startups que criem soluções para as principais dores da companhia nas áreas de Supply Chain, Jurídico, Vendas e Finanças. O programa é em parceria com a Liga Ventures. Serão levados em conta indicadores como tempo de experiência, expertise e nível de maturidade do time.

Inscrições: até 17/09/23

Onde se inscrever: no site da Liga Ventures

Etapas: as startups selecionadas participarão de ciclos de aceleração com duração de 12 semanas ao longo de 2023 e 2024. Na etapa final, cinco startups serão escolhidas para desenvolver os projetos da Mondelēz.

FI Boost

O FI Group, consultoria multinacional especializada na gestão de mecanismos públicos de fomento à Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I), acaba de anunciar a abertura das inscrições da terceira edição de seu Programa de Aceleração de Startups, FI Boost. A iniciativa tem como objetivo impulsionar a inovação, com mentorias e orientações. Podem se inscrever startups brasileiras no modelo B2B e B2B2C, com MVP (produto mínimo viável) e as primeiras métricas de clientes.

Inscrições: até final de outubro

Onde se inscrever: no site do FI Boost

Nascer - Sebrae/SC

Estão abertas as inscrições para a quarta edição do Programa NASCER. Idealizada pelo Sebrae/SC, em parceria com Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina (FAPESC) e a Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação (SCTI), a iniciativa usa a metodologia TXM Business para ajudar a transformar ideias em negócios. Ao todo serão 405 propostas selecionadas, que passarão por um processo de pré-incubação ao longo de cinco meses. Entre os critérios estão residência em Santa Catarina e idade mínima de 18 anos.

Inscrições: até 24/09/23

Onde se inscrever: no site da Nascer

Programa de investimento - Start Growth

A Start Growth é uma iniciativa para ajudar empreendedores a passar pelo "vale da morte". Fazem isso através de programas de investimento. Neste momento, podem participar startups especialmente das seguintes verticais: HR Tech, Fintech, Edtech, Database, Martech e Healthtech.

Inscrições: até 16 de dezembro

até 16 de dezembro Onde se inscrever: no site da Start Growth

Santander X Global Challenge - Santander

O Santander Universidades, em parceria com a Fundação Oxentia, está promovendo o Santander X Global Challenge | Cyberprotect the Future, um desafio global direcionado a startups e scale-ups de 11 países, incluindo o Brasil. A ideia é buscar soluções inovadoras para enfrentar os desafios da sociedade em termos de cibersegurança. O programa selecionará seis projetos vencedores que receberão € 120 mil (cerca de R$ 625 mil) em prêmios, sendo: € 10 mil (R$ 52 mil) para cada uma das três startups vencedoras e € 30 mil (R$ 156 mil cada). para cada uma das três melhores scale-ups.

Inscrições: até 28 de setembro

Onde se inscrever: no link

Startups Lab - Google News Initiative

O Google selecionará 15 negócios de notícia em estágio inicial para concorrer ao programa de 8 semanas e 10 mil dólares em financiamento. O foco é em empreendedores de startups de jornalismo em estágio inicial ou pessoas com ideias que ainda precisam sair do papel. Todos receberão um auxílio financeiro no valor U$S 3.000. Além disso, os 5 projetos que mais se destacarem ao longo da jornada, receberão um prêmio equivalente a U$S 10.000 para impulsionar o crescimento de seus negócios.

Inscrições: até 15 de outubro de 2023

até Onde se inscrever: no link do programa

VC Challenge - KPTL

. Estudantes universitários e de Ensino Médio poderão ter a experiência de ser empreendedor de uma startup e de fazer o pitch a um grupo seleto (e rigoroso) de investidores. A ideia é incentivar futuros empreendedores a mergulharem no mundo das startups - e, quem sabe, abrirem uma.

Vetor AG - Andrade Gutierrez

O Vetor AG, programa de inovação aberta da construtora Andrade Gutierrez, lançou seu 6º ciclo. Ao todo, serão três desafios sobre Inteligência Artificial voltados a startups, nacionais e internacionais, nos segmentos de construção (uso de IA no canteiro de obras), engenharia (a aplicação de tecnologias para aprimorar a eficiência, a precisão e a agilidade em projetos) e suprimentos (gestão de estoques e materiais). Há ainda uma opção de inscrição aberta àquelas empresas que acreditam terem fit com a AG em outros setores de atuação.