Confira 6 projetos para sua startup decolar com inscrições abertas em março

Passado o Carnaval, o ano começou efetivamente. E uma boa oportunidade para startups em fase inicial ou que ainda estão em busca de um grande cliente para validar seu negócio é participar de programas de inovação aberta. Neles, grandes companhias abrem suas estratégias de negócio para buscar soluções tecnológicas no mercado, com startups parceiras.

Outra maneira de escalonar as startups é participar de programas de aceleração. Neles, consultorias e empresas de inovação dão mentoria e promovem networking entre startupeiros e grandes companhias.

A EXAME selecionou seis programas que estão com inscrições abertas neste início de março para sua startup decolar. Veja abaixo.

Confira 3 programas de inovação aberta

Dexco

A Dexco, empresa multinegócios de materiais de construção, reforma e decoração, detentora das marcas Deca, Portinari, Hydra e Duratex, está com inscrições abertas para a terceira edição de seu programa de inovação aberta, o Open Dexco. A proposta é encontrar startups que tragam melhorias em eficiência e produtividade para as operações e negócios da companhia. As inscrições estão abertas até o dia 21 de março pelo site da Open Dexco. Veja os nove desafios que serão considerados neste ano: Gestão de Resíduos Industriais

Gerenciamento de consumo de gás

Nível de serviço para pedidos fracionados

Transformação digital na gestão contratual: desafios e oportunidades para inovação na eficiência jurídica.

Gestão de protestos

Otimização do consumo de combustíveis nas operações do negócio Madeira

Detecção de porosidade em painéis de MDP

Eliminação da sílica em equipamentos indústriais

Análise em tempo real do papel impregnado na produção de painéis de madeira

Área 51 - Dabi Business Park

A Área 51, o hub de inovação do Dabi Business Park, com sede em Ribeirão Preto (SP), está recebendo inscrições para o Dabi Start Me Up, um programa de inovação aberta que busca identificar empreendedores, startups e demais soluções capazes de abordar de forma inovadora os desafios e necessidades apresentados pelas empresas mantenedoras e residentes no complexo empresarial, principalmente do setor agribusiness e de mobilidade. A primeira turma de startups inicia o programa de residência dia 1° de abril. A plataforma para inscrições e todas as informações do programa estão disponíveis no site da Dabi Start Me Up.

Entre os temas buscados estão:

Inteligência artificial na saúde vegetal e animal;

Agricultura de precisão com IA e sensoriamento remoto;

Robótica e automação na colheita e processamento agrícola

Redução do pisoteio durante as operações agrícolas;

Monitoramento de saúde do solo e qualidade da safra;

Gestão de fertilizantes e insumos

TechStart