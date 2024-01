Conexões com Aliados que fazem a diferença

O que um catador de material reciclável no Brasil pode aprender com um pequeno produtor de laranjas na Guatemala? Ou como uma tecnologia de acesso à água pode ser utilizada em iniciativas de agricultura sustentável?

Intercâmbios de experiências (e conhecimentos) como estes são possíveis graças à plataforma de ação coletiva Aliados, formada por alianças entre latino-americanos e organizações parceiras, e impulsionada pela Coca-Cola América Latina. A plataforma visa ampliar a capacidade de articulação entre diversos líderes na região em prol da união de forças e da geração de valor econômico, social e ambiental localmente.

Uma jornada que começou na década de 1980, quando foi criado o primeiro grupo ambiental da companhia em resposta à crise energética, e que, ano após ano, busca, junto a novos "aliados", se expandir para fazer a diferença. "Unidos pelo cuidado à região da América Latina, temos trabalhado durante anos com muitos parceiros", aponta Andrea Mota, diretora de Sustentabilidade e Engajamento de Stakeholders para América Latina na The Coca-Cola Company. "Graças aos nossos parceiros nesta jornada em prol da sustentabilidade, nossos verdadeiros aliados, é possível avançarmos em diferentes pilares e impactar diretamente a vida de milhares de pessoas em toda a região", explica a executiva sobre o conceito que deu vida ao nome da plataforma.

Como funciona a plataforma Aliados

Reunindo diversas comunidades, organizações, governos e empresas, a plataforma Aliados foi lançada em julho de 2023, em um encontro com 150 líderes e mais de 60 instituições que executam projetos na região relacionados a água, reciclagem e empoderamento econômico, pilares prioritários da agenda de ESG global da The Coca-Cola Company.

O lançamento aconteceu na histórica cidade de Antigua — uma pequena localidade rodeada de vulcões no sul da Guatemala, e que foi declarada Patrimônio Mundial da Unesco. “Já tínhamos realizado alguns encontros virtuais e decidimos promover um lançamento formal em um encontro presencial para garantir uma troca de experiências ainda mais relevante”, conta Andrea.

Andrea Mota: Diretora de Sustentabilidade e Engajamento de Stakeholders para América Latina na The Coca-Cola Company e porta-voz de Aliados

Com o encontro na Guatemala foi possível a criação de um espaço para "aprender, escutar, debater, inspirar-se e celebrar", e todos se comunicando de maneira eficaz e harmoniosa, independentemente do idioma. "Colaborar está na natureza do Sistema Coca-Cola, porque sabemos que sozinhos não podemos transformar o mundo, mas, quando nos unimos, a magia acontece", celebra Mota, e reforça: "Estamos como empresa agindo como catalisadores, promovendo encontros e conexões".

"Nossos aliados dão vida a múltiplos programas de ESG, em diferentes pilares, que permitem somar nosso apoio e impactar a vida de milhares de pessoas para o crescimento sustentável da região." Andrea Mota, da The Coca-Cola Company

Uma "rede de conexão"

O presidente da Associação Nacional de Catadores (Ancat) e catador de material reciclável, como gosta de enfatizar com orgulho, Roberto Rocha, esteve presente no lançamento e trouxe boas lembranças na bagagem. “É uma rede de conexão entre parceiros estratégicos importantes e, muitas vezes, aprendemos com outros modelos de negócio", assegura.

A Ancat é o maior parceiro da Coca-Cola no Brasil na área de reciclagem, um dos três pilares da plataforma Aliados. Juntos (e com o apoio de outros parceiros), Ancat e Coca-Cola uniram seu conhecimento e confiança para formar o maior programa privado de reciclagem do país, o Reciclar Pelo Brasil.

“A Ancat atua com logística reversa, seja no relacionamento dos catadores com a indústria ou em questões legais e na Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), fazendo com que os investimentos cheguem à categoria para que ela possa se fortalecer por meio de um processo estruturante”, explica Rocha.

"Na América Latina, temos compartilhado soluções e aprendido juntos. Graças a isso, na região contamos com embalagens com 100% PET reciclado em seis mercados, sendo: o Brasil com a água Crystal, o Peru com San Luis, a Colômbia com a Brisa, o Uruguai com a Vitale, a Bolívia com a Vital, e o Paraguai com a Dasani.”

"Precisamos da embalagem para que o nosso produto possa chegar ao consumidor e, na América Latina, a coleta é realizada por catadores informais em sua maior parte. Por isso, a parceria com cooperativas e associações de catadores tem um aspecto social muito forte, uma vez que compartilhamos com eles o compromisso de tornar a reciclagem cada vez mais inclusiva, visando também fomentar a ressignificação deste trabalho tão relevante para a sociedade", explica Andrea Mota. Além disso, a executiva destaca a importância para além dos investimentos em projetos de coleta e reciclagem, mas com olhar em prol da valorização do capital humano dos trabalhadores envolvidos nesta cadeia, inclusive como um elemento que fortalecerá a categoria, contribuindo também para transformar a América Latina em um local mais próspero.

“Aliados abre a porta para juntos caminharmos em direção à concretização da meta de coletar e reciclar cada embalagem de nossos produtos no mercado, e para que todas as embalagens usadas em nossos produtos sejam 100% recicláveis até 2030”.

Aliados pela reciclagem: projeto contribui para a visibilidade da categoria de catadores de material reciclado

Sabendo que os resíduos são um problema global, o Sistema Coca-Cola contribui para criar soluções e impulsionar uma economia circular que inclua a valorização desse material e o apoio aos catadores de base, visando atingir os compromissos de Um Mundo Sem Resíduos.

Para Roberto Rocha (Ancat), Aliados "é uma plataforma que vai colaborar com a sociedade e com o planeta", lembrando que os catadores de material reciclável são responsáveis por 90% a 95% do abastecimento de toda a cadeia de reciclagem. "E, na maioria das vezes, somos os mais invisíveis ou os menos remunerados neste processo."

O Programa Reciclar pelo Brasil apoia diretamente 467 cooperativas e associações de catadores em 245 cidades de 26 estados do país. No último ano, atingiu o marco de mil toneladas de material reciclável recolhido, gerando mais de R$ 415,1 milhões convertidos em renda para os catadores.

"Os catadores tiveram uma importante visibilidade neste processo, desde o momento em que se começou a dialogar diretamente com eles, em vez dos intermediários. E com o apoio da equipe da Coca-Cola, foi possível multiplicar a força de transformação das práticas na cadeia de reciclagem." Roberto Rocha, da Ancat

Aliados pela água: 100% da água utilizada na produção de bebidas é devolvida ao meio ambiente

Outro pilar importante dentro da plataforma Aliados é a água. Trata-se de um recurso vital para o desenvolvimento de qualquer comunidade ao redor do mundo, e o primeiro ingrediente da maioria das bebidas da The Coca-Cola Company.

"Não existe vida sem água, não existe uma indústria de bebidas sem água", reflete Andrea Mota. "Voltamos nossos esforços para garantir que tenhamos disponibilidade e qualidade de recursos hídricos para as famílias nas comunidades onde operamos. E, claro, também para os nossos negócios", afirma a executiva.

Em 2007, a The Coca-Cola Company anunciou a meta de devolver à natureza 100% da água que utiliza em suas fábricas em cada país onde opera. O objetivo foi alcançado em 2015 no Brasil e em 2020 no mundo.

"Não existe vida sem água, não existe uma indústria de bebidas sem água." Andrea Mota, da The Coca-Cola Company

A América Latina é uma região formada por pessoas resilientes, que estão comprometidas em compartilhar conhecimento e aprendizados para alcançar um futuro melhor. Cada uma delas busca fazer crescer a força que transforma as comunidades e o meio ambiente, contribuindo para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável até 2030. Com isso em mente, o novo objetivo da companhia é que a reposição hídrica ocorra de forma cada vez mais local nas bacias hidrográficas que abastecem suas fábricas, além do acesso à água. Espera-se que 2 milhões de pessoas se beneficiem do acesso à água potável por meio dos compromissos compartilhados nesse tema.

Inauguração do Sistema de Abastecimento de Santa Rita, no Amazonas. (Dirce Quirino/Divulgação)

Para isso, desde 2017, em colaboração com 17 organizações em dez estados, a companhia atua para ampliar o acesso à água em mais de 400 comunidades rurais, isoladas e de baixa renda. Uma destas organizações é o Sistema Integrado de Saneamento Rural (Sisar), com sede no Ceará e que há mais de 25 anos trabalha no tratamento de água e saneamento em comunidades rurais diversas, atendendo quase 1 milhão de pessoas.

"O objetivo principal é garantir o desenvolvimento destas comunidades, proporcionando água de qualidade, todos os dias e a toda hora, ajudando também a reduzir as doenças relacionadas à água", afirma Marcondes Ribeiro de Lima, diretor presidente do Instituto Sisar, que busca recursos e colaborações para as atividades da organização.

"O objetivo principal é garantir o desenvolvimento dessas comunidades, fornecendo água de qualidade todos os dias e a toda hora, reduzindo doenças ligadas à água." Marcondes Ribeiro de Lima, diretor presidente do Instituto Sisar

Aliados pelo empoderamento econômico: Mulheres empreendedoras

No que diz respeito ao empoderamento econômico, a ideia é contribuir para o bem-estar das comunidades, reduzindo as desigualdades e empoderando mulheres em estado de vulnerabilidade social. Projetos como o Empreenda como uma Mulher, apoiado pela The Coca-Cola Company, fazem parte deste pilar e apoiam esta causa.

"Quando uma comunidade de mulheres latino-americanas floresce, nós florescemos junto." Andrea Mota, da The Coca-Cola Company

Só em 2022, quando foi lançado, o Empreenda como uma Mulher capacitou milhares de mulheres empreendedoras. Em 2023, foram abertas mais de 7 mil (TBC) vagas para o projeto, que aconteceu nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Amazonas, Minas Gerais e Pernambuco. A iniciativa tem como objetivo capacitar, apoiar e inspirar empreendedoras com negócios formalizados, informais ou em processo de formalização. "Acreditamos que, quando essa comunidade de mulheres latino-americanas floresce, nós florescemos junto", afirma Andrea.

Novos encontros (e conexões) à vista

Aliados deverá alcançar novos voos na América Latina, "porque a magia da colaboração só acontece quando fazemos isso juntos, e a ideia é mantermos uma agenda de encontros, trazendo ainda mais pessoas, outros aliados, como clientes e fornecedores", projeta Andrea Mota. "E, durante o ano, haverá outros encontros em nível local", finaliza.

Andrea reforça que a América Latina é um dos principais mercados da empresa, que tem operado nesta região há mais de 100 anos. "É nossa responsabilidade usar nossa trajetória, cheia de histórias nesta região, para ampliar esse impacto", ressalta a executiva sobre a plataforma Aliados poder servir como referência globalmente.

Para concluir, Andrea afirma que: “Como região, somos uma grande equipe e a soma de pessoas forma nossa mais valiosa ferramenta. Somos pessoas com sonhos, com ideias, com famílias e propósitos individuais que, ao se juntarem, caminham sob o mesmo norte: o de fazer a diferença. Vamos criar juntos ações que promovam as boas notícias que queremos ler sobre o mundo.”