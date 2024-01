Condomínios horizontais de casas, em condomínios fechados, estão em alta em SP

Os condomínios horizontais nunca estiveram tão em alta como nos últimos anos. Com a pandemia, muitas famílias resolveram dar adeus aos apartamentos e foram morar em casas, em meio à natureza. Esse fenômeno, que não perdeu força, é uma das explicações para o sucesso da Seed Incorp, a maior construtora de condomínios horizontais de São Paulo. Há três anos, ela detém 50% do market share do segmento na cidade. “Nossos empreendimentos são voltados para quem tem o sonho de morar dentro de São Paulo como se estivesse de férias”, diz Fernando Montenegro, CEO da empresa.

Desde 2018, a companhia já lançou 20 condomínios, todos nas zonas sul e oeste da capital — foram 199 casas no total. O lançamento de dois empreendimentos nos arredores da Hípica Paulista, o Casa Jardim Nebraska e o Casa Jardim Praça Nebraska, foi um divisor de águas na história da empresa.

Projetados pelo arquiteto Albert Sugai, eles dispõem de residências de até 578 metros quadrados e com direito, cada uma delas, a piscina de borda infinita no rooftop. É um modelo que serviu de parâmetro para outros empreendimentos da construtora, que atingiu a marca de R$ 400 milhões de Volume Geral de Vendas (VGV) em 2023.

3D de um dos empreendimentos da Seed: imóveis construídos com práticas sustentáveis em bairros nobres de São Paulo como Brooklin, Vila Nova Conceição, Campo Belo, Alto da Boa Vista, Ibirapuera, Jardim Paulistano e Cidade Jardim (Seed Incorp/ Divulgação)

Casa Jardim

A companhia é conhecida por ter desenvolvido o conceito de Casa Jardim. Em resumo, ele prega a integração harmoniosa da natureza com a arquitetura, proporcionando espaços que valorizam o verde, o conforto e a qualidade de vida dos moradores. Ambientes espaçosos, funcionais e elegantes, com o objetivo de proporcionar o máximo de conforto e bem-estar aos moradores, são um denominador comum dos projetos da incorporadora.

“As pessoas estão mais interessadas em espaços abertos e em morar com mais qualidade de vida”, Montenegro observa. Os arquitetos contratados, como Gui Mattos e João Armentano, são instruídos a projetar jardins internos, pátios, varandas e áreas de lazer externas que favoreçam momentos de relaxamento, convívio e de contato com a natureza. “Nosso público-alvo são famílias e temos a missão de inovar para tornar todos os espaços convidativos para elas”, acrescenta o executivo.

A companhia já lançou empreendimentos — sempre construídos com práticas sustentáveis — em bairros nobres de São Paulo como Brooklin, Vila Nova Conceição, Campo Belo, Alto da Boa Vista, Ibirapuera, Jardim Paulistano e Cidade Jardim. “Só construímos condomínios dentro das cidades e não em regiões afastadas”, registra o CEO.

Casas de condomínio no interior de SP

O plano de expansão da companhia, no entanto, prevê projetos em cidades como Campinas, Jundiai, São José dos Campos e Sorocaba — a um raio de cerca de 150 quilômetros, aproximadamente, da capital.

Em fase de estruturação para a chegada de novos investidores, a empresa só atua em áreas residenciais, nas quais a construção de edifícios não é permitida — em alguns trechos, até condomínios horizontais não podem sair do papel.

A aposta em condomínios do tipo espelha um posicionamento mais conservador da companhia em relação ao uso de recursos. Um empreendimento vertical, afinal, costuma levar cinco anos para ficar pronto, entre a compra do terreno e a entrega das primeiras unidades. Já o ciclo de execução de um condomínio como o Casa Jardim Nebraska é de cerca de três anos. “Não somos uma companhia que toma riscos desnecessários”, afirma Montenegro.

Um fator determinante para quem planeja sair de um apartamento para morar em uma casa é a segurança. Daí os investimentos da Seed Incorp para entregar empreendimentos extremamente seguros — sempre com direito a câmeras de segurança nas áreas internas e externas e portarias e guaritas blindadas, entre outros itens. “Ninguém troca um apartamento por uma casa se não se sentir igualmente seguro”, admite o CEO.

Parte dos empreendimentos da incorporadora tem direito a academia projetada pela Cia Athletica. As casas têm quatro pavimentos, todas dispõem de um jardim privado 100% integrado ao living e de um rooftop privativo com infraestrutura para uma área gourmet com piscina de borda infinita.

Em São Paulo, os imóveis da companhia custam entre R$ 5 milhões e R$ 18 milhões. “Com a sequência de quedas da Selic, prevemos um ciclo de vendas extremamente positivo”, conclui Montenegro.