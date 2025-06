Com penetração ainda baixa entre os brasileiros, a depilação a laser virou aposta de crescimento para franquias que miram o consumidor das classes C e D. Mas o avanço de grandes redes e a escalada dos custos operacionais impõem limites a essa expansão.

A Bestlaser, franquia potiguar fundada em Natal, tenta ocupar espaço nesse cenário. Com investimento inicial de 315 mil reais, a franquia promete retorno em até 16 meses e lucro líquido mensal de 45 mil reais. A operação, que conta com dois modelos de loja e foco em suporte ao franqueado, busca se diferenciar em um setor altamente pulverizado.

O mercado de depilação a laser movimenta 11,7 bilhões de reais por ano e deve triplicar de tamanho até 2036, alcançando 36,7 bilhões de reais. Mas apesar da expectativa de crescimento, apenas 4,9% da população brasileira utiliza o serviço atualmente.

“Ainda há um grande caminho para crescer, principalmente entre o público masculino e nas periferias das grandes cidades,” afirma Diogo Américo, fundador da Bestlaser.

A rede aposta em formatos de loja menores, com baixo custo de implantação, para acelerar essa expansão. “O modelo slim permite operar em espaços compactos e atingir regiões com alta demanda, mas onde os grandes players ainda não chegaram", diz.

Como o negócio foi criado

A história da Bestlaser começou quando Diogo Américo e Ermenegildo Mota, ambos com experiência no setor de estética e saúde.

Durante viagens de pesquisa pelo mundo, os fundadores testaram diversos equipamentos de depilação a laser e optaram por investir nas tecnologias mais avançadas. O objetivo era oferecer tratamentos mais rápidos, eficazes e confortáveis, preenchendo uma demanda por qualidade combinada com acessibilidade.

Após validar o modelo de negócios com mais de 20 unidades próprias, os fundadores decidiram transformar a Bestlaser em franquia em 2021.

As primeiras lojas seguiam formatos de até 60 metros quadrados, instaladas em shoppings e ruas comerciais de grande fluxo, com investimento inicial a partir de 300 000, incluindo estrutura completa, equipamentos de última geração e suporte integral ao franqueado.

Um dos maiores diferenciais da rede está estratégia de financiamento do equipamento: a máquina de depilação a laser não faz parte do valor inicial de implantação.

Em vez de exigir um desembolso mais alto, o custo da tecnologia é financiado e diluído nos custos operacionais mensais (em média 70 000 reais), por meio de prestações que entram no fluxo de caixa da unidade. Isso reduz a necessidade de capital próprio e acelera o prazo de retorno, que acontece em 16 meses, com lucro líquido médio de 45 000 reais mensais.

Com a combinação de taxa de franquia promocional, que inclui implantação e financiamento da máquina, a Bestlaser consegue oferecer o investimento mais baixo entre as principais redes de depilação a laser no Brasil, atraindo empreendedores que buscam retorno rápido e custos previsíveis.

Como a Bestlaser quer crescer

Entre uma das principais estratégias para crescer está a aquisição de outras redes. Neste ano, a Bestlaser concluiu a compra da OpenLaser, elevando sua rede de 35 para cerca de 70 unidades em 14 estados brasileiros. A empresa faturou 72 milhões de reais em 2024 e projeta receita de 86 milhões de reais em 2025.

"Com um maior volume de unidades e uma marca ainda mais fortalecida, conseguimos otimizar investimentos em novas ferramentas, tecnologia, marketing e suporte para nossos franqueados, beneficiando diretamente a experiência dos nossos clientes", diz Américo.

O plano é abrir novas unidades em pontos comerciais validados pela franqueadora, com foco em regiões de alto fluxo e pouca concorrência. O processo inclui análise de mercado e apoio jurídico e operacional. A franqueadora oferece também treinamento contínuo e apoio em marketing local, tentando garantir padrão nas operações e na experiência do cliente.

Unidades em Portugal

A Bestlaser também deu o primeiro passo rumo à internacionalização ao anunciar a inauguração de sua primeira unidade em Viseu, Portugal, prevista para este mês. A escolha pela cidade europeia considerou a afinidade cultural com o Brasil, a logística favorável e a parceria com um sócio local, garantindo apoio nas etapas iniciais da operação.

O investimento para a nova clínica foi de 60 000 euros, valor que inclui adaptação do padrão brasileiro ao mercado europeu.

A oferta mantém o modelo de franquia, agora adaptado às práticas comerciais de Portugal. Victor Gomes, franqueado com três unidades no Brasil, lidera a operação local, contando com o apoio de uma sócia-gerente residente em Viseu.

A expansão continua em ritmo acelerado: ainda em 2025, a Bestlaser planeja abrir uma segunda clínica em Portugal e mira ao menos 30 unidades na Europa a médio prazo. Para isso, adaptará sua comunicação ao português europeu, criará canais digitais próprios e formará equipes locais, mantendo o foco em tecnologia e atendimento consistente com seu DNA de cuidado e bem-estar.