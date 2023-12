Compras com hora marcada? Shein libera nesta terça ingressos para loja temporária no Rio

A varejista digital de moda Shein vai inaugurar nesta semana um nova loja temporária no Rio de Janeiro. Para evitar superlotação, a empresa vai oferecer a partir desta terça-feira,12, ingressos gratuitos com horário agendado para os consumidores que querem realizar compras na loja física.

A nova pop-up da marca vai funcionar entre os dias 15 a 18 de dezembro no Fashion Mall, em São Conrado, Rio de Janeiro. Ao todo, 10 mil entradas serão liberadas.

Com 906 metros quadrados, a loja temporária faz parte da estratégia de exposição da marca na temporada de compras de Natal. Das 11.000 peças disponíveis na loja, 5.000 foram fabricadas no Brasil.

Com investimento inicial de R$ 750 milhões no Brasil, a plataforma quer que 85% de suas vendas sejam de produtos nacionais até 2026. Na produção local, a marca já anunciou a parceria com 330 fábricas em 12 estados e mais de 10.000 lojistas em seu marketplace.

Quem visitar a loja no Rio também vai ganhar desconto nas compras. Os clientes vão receber 15% de desconto sem valor mínimo e 20% de desconto em valores acima de R$400,00.

Lojas temporárias no Brasil

Loja temporária da Shein no Fashion Mall em São Conrado, Rio de Janeiro

Esta é a quinta pop-up da Shein no Brasil. Depois do sucesso das lojas no Rio de Janeiro e em São Paulo em 2022, e em Salvador e Belo Horizonte neste ano, a marca retorna para seu ponto de partida e se reconecta com o público carioca trazendo diversas novidades.

"O Rio de Janeiro é um mercado muito importante para a Shein. Estamos muito empolgados em aproveitar o clima de final do ano e surpreender o público carioca com uma experiência ainda melhor do que o sucesso que foi a edição passada”, diz Raquel Arruda, diretora de marketing da Shein no Brasil.

O acesso à loja só será permitido por meio de um agendamento prévio e gratuito no site da Sympla. Os ingressos estarão disponíveis a partir desta terça-feira, às 10h.