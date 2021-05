Companhia aérea "popular", Ryanair faz encomenda bilionária com Boeing

A Ryanair, companhia aérea irlandesa low-cost, voltou a negociar a encomenda bilionária de aeronaves Boeing 737 MAX 10 – maior configuração dessa família. Segundo as previsões da empresa, todas as 100 unidades serão entregues após 2026. Fora isso, haviam sido pedidas 210 unidades do 737 MAX 200, de capacidade menor, que serão entregues a partir da metade deste ano.

Em relação à encomenda anterior, o novo modelo tem capacidade máxima para 230 passageiros – como é o caso da configuração escolhida pela Ryanair –, ou seja, vantagem de 33 clientes. Com isso, o custo de operação também é inferior. No caso das principais concorrentes, como Wizz Air e Easy Jet, que operam com estratégias bem semelhantes, voam sempre com Airbus A321 neo.

As melhores oportunidades podem estar nas empresas que fazem a diferença no mundo. Veja como com a EXAME Invest Pro

“Ficaremos mais fortes nos próximos quatro ou cinco anos por conta da pandemia. Em parte, porque as outras companhias aéreas faliram, mas também porque ns fomos capazes de aumentar a quantidade de pedidos de aeronaves junto à Boeing”, diz Michael O’Leary, diretor executivo do grupo Ryanair. Segundo as previsões da empresa, a demanda voltará a crescer entre 2025 e 2026.

Custos: para otimizar as operações, todos terão configuração máxima de assentos Custos: para otimizar as operações, todos terão configuração máxima de assentos

Em comunicado emitido no início deste ano, o executivo já havia dito que todos os aeroportos parceiros no continente europeu estavam prontos para restaurar voos e horários rapidamente assim que os casos de infecção pelo novo coronavírus diminuírem. Ambos modelos encomendados com o fabricante norte-americano são destinados a rotas de alta demanda e com alta densidade.

A operação com o Boeing 737 MAX 200 foi autorizada pela agência reguladora europeia EASA (European Union Aviation Safety Agency) há aproximadamente um mês – além da Ryanair, a companhia Malta Air, que pertence ao mesmo grupo, é a única cliente do modelo no Velho Continente. Atualmente, ambas só voam com o 737-800, o que ajuda a padronizar a frota e ganhar em escala.

Quais são as tendências entre as maiores empresas do Brasil e do mundo? Assine a EXAME e saiba mais.