Companhia aérea de Singapura é eleita a melhor mundo; confira o ranking completo

Pela quinta vez, a Singapore Airlines foi eleita a melhor companhia aérea do mundo no World Airline Awards, realizado pela Skytrax, consultoria britânica voltada para o setor de aviação. O topo do ranking é completado pela Qatar Airlines, ANA All Nippon Airways, Emirates e Japan Airlines.

O estudo avaliou o desempenho de 325 empresas de todo o mundo entre setembro de 2022 e maio de 2023, a partir de pesquisas da Skytrax realizadas com clientes. Segundo a consultoria, a Singapore Airlines ganhou destaque pelo atendimento ao cliente, com menus de bordo criados por chefs de renome e um sistema de entretenimento a bordo de última geração.

Duas brasileiras aparecem na classificação geral: a LATAM, que subiu do 47º para o 45º lugar este ano, e a Azul, que ganhou uma posição e aparece no ranking em 48º lugar. As empresas também foram premiadas em categorias específicas.

A LATAM foi considerada a Melhor Companhia Aérea da América do Sul e a empresa com o melhor serviço aéreo da região. A Azul aparece na pesquisa como Melhor Companhia Aérea Regional da América do Sul e a aquela que tem o Melhor Staff de Cabine na América do Sul.

Além da primeira posição na lista, a Singapore Airlines também venceu o prêmio de Melhor Primeira Classe do mundo, enquanto a Qatar Airlines foi considerada a empresa com a melhor Classe Executiva. O posto de melhor companhia aérea de baixo custo ficou com a AirAsia.

Dez melhores companhias aéreas do mundo