Companhia aérea demite aeromoças e põe pilotos para fazer o trabalho

Uma companhia aérea da Europa decidiu “inovar”. Devido à crise econômica provocada pela pandemia do novo coronavírus, ela encerrou o contrato de toda a equipe de comissários de bordo e avisou que os pilotos é que vão fazer o serviço de cabine a partir de segunda-feira (20). As informações são do site da Business Insider.

De acordo com a reportagem, a Icelandair, da Islândia, foi bastante afetada pela crise econômica. Se em maio do ano passado, ela teve 419 mil passageiros, no mesmo mês deste ano, foram somente 3.100.

Como resultado, a companhia passou por um processo de reestruturação financeira e buscou renegociar alguns contratos, incluindo dos funcionários que fazem o serviço de bordo. Só que aí veio um impasse com o sindicato do setor, e não houve acordo.

Assim, a Icelandair optou por encerrar os contratos de todos os comissários e passar a função aos pilotos.

“A Icelandair vai permanentemente rescindir o contrato com todos os seus comissários de bordo e descontinuar as relações de trabalho com as partes”, disse a empresa em um comunicado. “O serviço de bordo será o mínimo (assim como tem sido desde o começo da pandemia)”, completou.

Só que, em vez de ser uma solução, a decisão da Icelandair gerou outro impasse. É que os comissários de voo são os responsáveis por toda a segurança dos passageiros do avião e passam por inúmeros treinamentos para assumir sua função. Já os pilotos terão apenas este fim de semana para se prepararem para a nova tarefa, o que pode levar a questão para a justiça.