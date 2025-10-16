Companhia aérea cobrará taxa extra para reclinar assentos da classe econômica

A companhia aérea canadense WestJet anunciou que passará a cobrar uma taxa adicional dos passageiros que quiserem reclinar os assentos na classe econômica. A medida integra um plano de reconfiguração de 43 aeronaves dos modelos Boeing 737-8 MAX e 737-800, que receberão um modelo de reclinação fixa para ampliar o espaço pessoal entre os passageiros.

A empresa confirmou à ABC News que as aeronaves reformadas foram adquiridas das extintas companhias Swoop, Lynx e Sunwing. Esses aviões, atualmente todos configurados apenas na classe econômica, serão redesenhados para oferecer diferentes categorias de assentos.

O grupo representa menos de um terço da frota desse tipo de aeronave da WestJet.

Reconfiguração busca reduzir custos e ampliar opções de tarifa

De acordo com a companhia, o novo design tem como objetivo manter tarifas acessíveis e preservar o espaço pessoal entre passageiros. Em testes com usuários, metade dos entrevistados afirmou preferir assentos fixos para evitar o desconforto causado pela reclinação de outros passageiros.

Apesar da mudança na classe econômica padrão, a WestJet informou que os assentos nas seções “Extended Comfort” e “Premium” continuarão a oferecer a opção de reclinar. Essas áreas terão mais espaço para as pernas e serão separadas por divisórias internas.

A cabine premium contará com 12 assentos do mesmo modelo usado nas aeronaves 787-9 Dreamliner, enquanto a seção de conforto estendido terá 36 lugares.

A empresa destacou ainda que os novos assentos econômicos terão apoios de cabeça ajustáveis e almofadas aprimoradas, além de iluminação interna redesenhada. Segundo um representante da companhia aérea falou à ABC News, a decisão faz parte da estratégia da companhia de “testar novos produtos e avaliar a aceitação entre os canadenses”.

A primeira aeronave com o novo padrão deve entrar em operação ainda neste mês, e as demais 42 unidades deverão ser concluídas no início de 2026. Atualmente, a WestJet opera voos para 19 estados dos Estados Unidos, além de Washington DC, Havaí e Porto Rico.