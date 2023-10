Como vender mais Black Friday? Veja 6 dicas para potencializar o seu negócio

Tradicionalmente, a data da Black Friday no calendário promocional é a última sexta-feira de novembro. Neste ano, cai no dia 24, mas durante todo o mês de novembro as ofertas aparecem pelo comércio nos mais diversos segmentos, nas lojas físicas e on-line. O empreendedor que quiser aproveitar o período para vender mais deve ter um mínimo de planejamento para definir a melhor estratégia, avaliando os produtos ou serviços que serão destacados, bem como o seu público-alvo e os descontos que serão oferecidos.

No caso do segmento de serviços, recomenda-se ao dono do pequeno negócio avaliar sua capacidade operacional com antecedência e estabelecer condições de uso da oferta bem claras.

O analista de Competitividade do Sebrae Nacional Flávio Petry explica que o brasileiro já incorporou a Black Friday em seu hábito de consumo e, mesmo que não saiba exatamente o que procura ou sua necessidade, busca aproveitar o momento pelo desejo de economizar.

6 dicas para potencializar as vendas na Black Friday 2023

A Black Friday não acaba no dia 24

“A data faz parte da experiência de consumo e contribui para se aproximar do cliente. O pós-venda também pode ser um diferencial ao reverter uma situação negativa que tenha ocorrido durante a campanha ou abrir um canal de relacionamento”, ressalta Petry.

Não precisa abaixar o preço de todos os produtos

“O dono do pequeno negócio deve tomar cuidado para não operar no vermelho e ficar atento se uma estratégia de saldão não vai gerar prejuízo”, alerta o especialista.

Defina sua tática de vendas

Escolha uma categoria de produtos para destacar as ofertas ou crie combos promocionais com itens que equilibrem as margens de lucro, oferecendo descontos progressivos, por exemplo.

Atenção especial à precificação

Avalie todos os custos envolvidos nos pontos físico e digital.

“É importante entender o que oferecer e em quais condições em cada canal de venda. Coloque isso na ponta do lápis para não correr riscos”.

Engaje sua equipe

O envolvimento dos colaboradores pode contribuir para resultados mais significativos.

“Explique para sua equipe qual é a meta pretendida e a lógica está por trás daquela estratégia”, orienta o analista do Sebrae.

Seja transparente

Os consumidores estão atentos aos preços e começam a pesquisar os produtos e serviços do seu interesse antes da data. A expressão “Black Fraude” tornou-se conhecida após a frustração com alguns descontos oferecidos.

De acordo com Flávio Petry, a data é uma oportunidade para agregar valor ao negócio e mostrar que o consumidor está recebendo uma oferta especial.

“Saiba balancear a expectativa do seu cliente. Algumas pessoas buscam descontos expressivos, enquanto outras buscam melhores condições de entrega e disponibilidade do serviço”, acrescenta o analista do Sebrae.