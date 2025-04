Como uma startup bilionária criou uma IA para auditores — e por que defende a regulação da IA

A auditoria é um setor tradicionalmente conhecido pelo trabalho manual e pela alta carga de estresse, mas isso está mudando.

A DataSnipper, uma startup europeia de automação inteligente, está transformando a maneira como os auditores trabalham, com a ajuda de inteligência artificial (IA).

A fundadora, Vydia Peters, subiu ao palco da terceira edição do Web Summit no Rio no Janeiro para explicar a visão dela sobre o futuro da IA.

Fundada em 2017, a empresa se destacou ao criar uma plataforma capaz de otimizar tarefas repetitivas, permitindo que os profissionais de auditoria se concentrem em análises mais estratégicas e valiosas.

Hoje, a DataSnipper é um unicórnio avaliado em 1 bilhão de dólares, com presença global e um portfólio de clientes que inclui gigantes como KPMG, PwC e Deloitte.

A revolução da auditoria

A DataSnipper foi criada com uma missão clara: resolver problemas críticos no setor de auditoria. De acordo com Vidya Peters, CEO da empresa desde 2023, o software da DataSnipper utiliza IA para automatizar processos que antes consumiam horas dos auditores, como a identificação, verificação e reconciliação de dados não estruturados.

Isso não só aumenta a eficiência, mas também garante que os auditores possam realizar um trabalho mais preciso, essencial para manter a confiança nas finanças de empresas e governos.

“A DataSnipper resolve um problema há muito negligenciado — identificar, verificar e reconciliar dados não estruturados, liberando os auditores para serem mais estratégicos”, afirmou Vidya em sua participação no Web Summit Rio de 2025, onde ela compartilhou insights sobre inovação, ética e regulação da IA.

Com mais de 500.000 usuários em 140 países, incluindo grandes corporações e auditorias governamentais, a DataSnipper já demonstrou o impacto positivo de sua tecnologia.

Em 2024, a plataforma alcançou um crescimento de 53% na base de clientes e um aumento de 6.715% no faturamento, refletindo a crescente demanda por soluções de automação inteligente no setor financeiro e de auditoria.

Presença na América Latina

O crescimento da DataSnipper é notável, especialmente na América Latina, onde a empresa dobrou sua presença em 2024, adicionando grandes clientes como o Banco Commonwealth e a Volkswagen.

A expansão segue uma série de investimentos estratégicos, incluindo uma rodada de financiamento Série B de 100 milhões de dólares liderada pela Index Ventures.

Vidya Peters, com vasta experiência em empresas como Marqeta e MuleSoft, tem sido fundamental na expansão da empresa para novos mercados. Em seu papel de CEO, ela lidera a estratégia de internacionalização da DataSnipper, com planos de contratar locais no Brasil para atender à crescente base de clientes na América Latina.

“Estamos muito ansiosos por estar no Brasil. Acreditamos no potencial do mercado latino-americano e queremos continuar ampliando nossa presença aqui”, afirmou Vidya.

O desafio da regulação da IA

Durante sua participação no Web Summit, Vidya também destacou a importância da regulação da inteligência artificial, especialmente no contexto da auditoria.

A IA tem o poder de transformar setores, mas também levanta questões críticas relacionadas à ética, precisão e transparência.

A DataSnipper adota um modelo de "confiança zero" em seu software, ou seja, a IA não interpreta dados, mas responde com base nas evidências concretas presentes nos documentos. Isso elimina o risco de “alucinações” da IA, um problema importante em setores que dependem de dados precisos, como a auditoria.

“Se a IA estiver errada, pode comprometer a credibilidade de todo o processo. Por isso, nossa abordagem é garantir que tudo seja rastreável e baseado em evidências concretas, sem espaço para interpretações errôneas”, explicou Vidya.

A CEO também mencionou que um ambiente regulatório adequado é essencial para garantir a confiança do público e dos clientes. Para ela, os governos devem criar frameworks que incentivem a inovação sem sufocar o setor, garantindo que as tecnologias de IA possam ser usadas de forma ética e eficiente.

O futuro: mais do que auditoria

Embora a DataSnipper tenha nascido no setor de auditoria, seu objetivo vai além. A empresa planeja expandir suas soluções de automação inteligente para outros setores que lidam com grandes volumes de dados, como finanças e manufatura.

A plataforma de IA da DataSnipper está preparada para ser um modelo de inovação em diversos mercados, permitindo que empresas melhorem sua precisão operacional e eficiência.

A DataSnipper opera com um modelo de monetização por assinatura, cobrando uma taxa anual por usuário.

A empresa optou por não cobrar por uso, dando aos profissionais a liberdade de usar a plataforma sem se preocupar com custos adicionais.

Este modelo escalável tem sido um fator importante para o crescimento acelerado da empresa, permitindo que ela atenda a clientes globais de grande porte, como as Big Four e empresas da Fortune 500.