Como uma multinacional americana sobreviveu 175 anos apostando em uma regra simples de finanças

Em um mundo empresarial que gira em torno de metas e retorno imediato ao acionista, Wendell Weeks lidera uma companhia com outro tipo de intuito.

O CEO da Corning, multinacional americana conhecida por seus vidros tecnológicos, como o Gorilla Glass dos iPhones, mantém firme uma missão de garantir que a empresa siga independente e inovadora pelos próximos 150 anos, algo que vai muito além do fechamento contábil.

A lógica que sustenta essa visão de longo prazo tem base em um ensinamento direto de Jeff Bezos, fundador da Amazon e colega de Weeks no conselho da gigante do varejo.

"Todo o valor que você cria está em se esforçar no que funciona. Um fracasso é apenas um limite de dinheiro. Se algo está funcionando, invista ainda mais", contou Weeks no episódio.

O conselho, embora simples, representa uma reviravolta na forma como muitos executivos encaram o risco.

Para Weeks, o risco maior não está em errar, está em deixar de apostar em oportunidades comprovadas por medo de falhar. As informações são da Fortune.

A lógica de investimento da Corning: coragem e resiliência

A Corning, que começou como fornecedora da lâmpada de Thomas Edison, é hoje uma das únicas sobreviventes da lista original do S&P 500 de 1957.

Esse dado, citado por Weeks, é mais do que um feito histórico, é um alerta, mostrando que: metade das empresas listadas há 23 anos já não existem mais.

Em vez de buscar soluções milagrosas ou mudar de modelo a cada nova onda de mercado, a Corning adotou uma filosofia financeira disciplinada de reinvestir constantemente nas áreas que demonstram viabilidade técnica e potencial de escala.

"Nosso propósito é inovar e transformar vidas, ajudando outras empresas a terem sucesso com o que sabemos fazer", diz Weeks.

Isso se traduz em P&D de longo prazo, com ciclos de investimento que podem levar décadas até gerar retorno, e tudo isso sem perder de vista o equilíbrio financeiro.

Finanças como ferramenta para a inovação sustentável

A estrutura financeira da Corning permite que a empresa funcione como um ecossistema de inovação contínua.

São investimentos em cabos ópticos para data centers de IA, energia solar de ponta e novos materiais para eletrônicos e automóveis.

Hoje, enquanto metade da energia solar global depende de materiais da província de Xinjiang, na China, a Corning investe em produção nacional com tecnologia própria. É mais do que uma aposta industrial, é uma estratégia de mitigação de risco geopolítico e proteção de cadeia de suprimentos.

Esse posicionamento também atende à crescente pressão dos investidores por ESG e sustentabilidade, ao mesmo tempo que protege a empresa contra flutuações regulatórias e tarifárias.

O papel do líder que constrói valor

Na entrevista, Weeks também destacou a importância da humildade e do serviço como atributos essenciais da liderança.

“Liderar é um ato de serviço. Quando você inverte isso e começa a ser servido, perdeu o rumo", disse.

Seu conselho para novos líderes é simples e poderoso: antes de comandar, aprenda a seguir. Escute quem tem experiência, aceite ser desafiado e invista no que realmente dá resultado

Para o universo de finanças corporativas, a história de Wendell Weeks é um exemplo raro de como estratégia, liderança e disciplina financeira podem sustentar empresas centenárias, mesmo em tempos de disrupção.

