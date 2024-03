Como uma mãe de 50 anos criou uma startup de US$ 1,3 bilhão

A gerente de produtos Ritu Narayan nunca ficou satisfeita com a qualidade dos serviços que os ônibus escolares prestavam para seus filhos. Os atrasos eram a principal falha.

A executiva de 50 anos, que trabalhou em empresas como eBay e Oracle, decidiu deixar o mundo corporativo e resolver criar seu próprio negócio. Em 2015, ela lançou a Zum, serviço de ônibus escolar elétrico apoiado por inteligência artificial.

Cinco anos depois, a Zum está avaliada em US$ 1,3 bilhão. Ela tem mais de US$ 1,5 bilhão em contratos firmados com mais de 4.000 escolas públicas e privadas na Califórnia, Washington, Texas, Illinois, Tennessee e Maryland.

Como a Zum começou

A empresa começou como uma espécie de Uber, levando as crianças para a escola com motoristas particulares. Os pais combinavam as viagens com antecedência e acompanhavam a localização de seus filhos pelo aplicativo da Zum.

A empresa se popularizou rapidamente entre os pais da Bay Area, em São Francisco. "A demanda era muito clara", disse Narayan à CNBC.

Em 2019, ela pediu a algumas escolas locais que promovessem a Zum para os pais. Em vez disso, as escolas se ofereceram para contratar a Zum como uma frota de ônibus escolar privatizada, com veículos elétricos e recursos de rastreamento.