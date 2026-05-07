Como uma família do Paraná construiu o maior supermercado de Mato Grosso e chegou a R$ 1,9 bilhão

Mato Grosso é um estado de grandes distâncias e centros urbanos espalhados, da fronteira agrícola do Norte aos polos industriais do entorno de Cuiabá. A geografia molda o varejo alimentar local. Redes regionais mais fortes em determinadas áreas, sem que nenhuma consiga concentrar mercado em todo o estado.

As sete maiores redes do Ranking ABRAS 2026 do estado somaram 3,2 bilhões de reais em faturamento em 2025.

A liderança é do DelMoro, que faturou R$ 1,89. Em segundo aparece o Crestani & Filhos, com R$ 447 milhões, seguido pelo Juba Supermercado, com R$ 357 milhões.

A presença reduzida de redes nacionais entre os principais nomes locais reflete o avanço de operações de atacarejo, formato híbrido entre atacado e varejo que pressionam as locais por preço e escala.

A força do agronegócio em cidades como Lucas do Rio Verde, Sorriso e Nova Mutum criou consumidores com renda relativamente alta, mas dispersos em municípios menores.

Para as redes locais, manter relevância nesse cenário exige ajuste constante de mix, logística e formato de loja em um mercado em que crescimento populacional e expansão da fronteira agrícola continuam abrindo espaços para novas unidades.

Quais são os maiores supermercados do Mato Grosso

Saiba quais são as maiores redes do estado e quanto faturam:

Del Moro & Del Moro Ltda. (DelMoro): R$ 1,8 bilhão

Crestani & Filhos Ltda.: R$ 447 milhões

Juba Supermercado Ltda.: R$ 357 milhões

Supermercado Paulista Ltda.: R$ 178 milhões

Supermercado Romancini Ltda.: R$ 141 milhões

Comércio de Alimentos Santa Helena Ltda.: R$ 90 milhões

Almeida Supermercados Ltda.: R$ 84 milhões

Qual a história do DelMoro, líder de Mato Grosso

O DelMoro é a maior rede de varejo alimentar de Mato Grosso, segundo o Ranking ABRAS 2026, com R$ 1,89 bilhão de faturamento em 2025. A empresa ocupa a 52ª posição nacional e tem operação concentrada no Norte e no Médio-Norte do estado.

A história começa em 1957, em Siderópolis, no interior do Paraná, onde Duílio Luiz Del Moro abriu um pequeno bar com a ajuda do filho Jocondo Del Moro.

O empreendimento mudou de rumo nos anos 1960, quando Jocondo começou a vender bebidas, doces e cereais na própria casa em 1966. Em 1967, formalizou o negócio como Armazém Santo Antônio. Em 1974, fechou sociedade com José Sangaletti e fundou a Casa Aurora, em São Miguel do Iguaçu.

O movimento decisivo veio em 1978, quando Jocondo, ao lado dos irmãos Dernei, Antonio, Paulo e Clecino, partiu para Alta Floresta, no Norte de Mato Grosso, atraído pelo crescimento puxado por garimpo e pecuária.

Os irmãos abriram a Casa Aurora no estado, ainda no formato de armazém com atendimento de balcão. Em 1984, a sociedade com Sangaletti foi desfeita; cada lado ficou com a operação que considerava mais promissora — Jocondo, com o Mato Grosso, e José, com o Paraná.

A virada para supermercado veio em 1987, com a primeira loja em Apiacás. No ano seguinte, a matriz em Alta Floresta deixou o conceito de armazém.

A expansão acompanhou o crescimento da fronteira agrícola: em 1990, abertura em Peixoto de Azevedo; em 2002, Lucas do Rio Verde; em 2003, Sorriso; em 2009, Nova Mutum. Cada loja seguiu o avanço do agronegócio em cidades médias do estado.

Em julho de 2019, o grupo entrou no atacarejo com a inauguração do DelNorte em Sorriso. Anexo, foi construído o Centro de Distribuição, posicionado para abastecer todas as filiais.

A diversificação de bandeiras passou também pela marca Casa Aurora Supermercados, mantida pela família Del Moro — distinta da rede homônima operada pela família Sangaletti, ex-sócia de Jocondo, que também atua em Mato Grosso —, e por uma segunda unidade do DelNorte em Nova Mutum.

Em novembro de 2023, Jocondo Del Moro morreu aos 82 anos. A perda do fundador marcou a transição para a segunda geração.

Hoje, o grupo opera com 20 lojas em Mato Grosso, entre supermercados DelMoro, Casa Aurora e os atacarejos DelNorte, e cerca de 3.000 colaboradores. A rede mantém presença concentrada em cidades médias do agronegócio, com pouca exposição ao varejo de Cuiabá, ainda dominado por outras operações.