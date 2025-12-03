Como uma ex-enfermeira criou um negócio de US$ 475 mil por ano com uma lavanderia automatizada

Redação Exame
Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 15h48.
Depois de 13 anos como enfermeira, Cami, 38 anos, decidiu mudar de rumo. Em vez de voltar para a universidade ou buscar um cargo corporativo, ela vendeu a própria casa para comprar uma lavanderia e hoje comanda um negócio que faturou US$ 475.000 em 2024, com lucro estimado de US$ 119.000 no ano.
O que começou como um investimento alternativo se transformou em uma operação lucrativa, com margem positiva e potencial de escalabilidade, administrada com foco em eficiência e visão de longo prazo. As informações são de Business Insider.
A virada começou em abril de 2020, quando Cami vendeu sua casa por US$ 310 mil. Com US$ 150 mil de capital próprio e mais US$ 50 mil de suas economias, ela fez um aporte inicial de US$ 200 mil para comprar uma lavanderia avaliada em US$ 300 mil.
O restante do valor foi financiado diretamente com o antigo proprietário, com juros de 6%, quitados em 18 meses.
O imóvel já operava há mais de 20 anos, tinha fluxo de caixa positivo e clientela formada. Ainda assim, Cami investiu mais US$ 20 mil em melhorias, como iluminação e pintura, para modernizar o espaço e atrair novos públicos. A lógica da decisão foi clara: trocar um passivo (a casa própria) por um ativo gerador de renda.
Em 2024, a lavanderia gerou:
Além disso, o espaço conta com um salão de beleza anexo, que rendeu US$ 30 mil em aluguel no mesmo período. E Cami passou a monetizar sua presença nas redes sociais, faturando US$ 22 mil com conteúdo digital em 2024, com projeção de até US$ 200 mil em 2025.
A estrutura conta com seis funcionários (um deles em meio período) e operações padronizadas, o que permite à empreendedora dedicar apenas 5 a 6 horas semanais à gestão da lavanderia. Ela dedica outras 10 horas por semana à criação de conteúdo sobre o negócio.
