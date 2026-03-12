Como uma empresa de cibersegurança mineira cresceu 87% em um ano e superou R$ 100 milhões

A Tripla alcançou um resultado que marcou uma virada em seus 10 anos de história. O faturamento consolidado chegou a R$ 101,8 milhões em 2025, crescimento de 87% em relação ao ano anterior.

A empresa desenvolve soluções de cibersegurança, infraestrutura de tecnologia e compliance para companhias que precisam proteger dados, sistemas e operações digitais.

O resultado superou as projeções internas, já que a marca de R$ 100 milhões estava prevista apenas para este ano.

As inscrições para a edição 2026 já estão abertas e são gratuitas! Inscreva-se em março e concorra a um MBA Online da Saint Paul!

Há dois anos, a Tripla registrou uma receita operacional líquida de R$ 48 milhões, desempenho que a colocou no ranking Exame Negócios em Expansão 2025 na categoria de companhias com receita líquida entre R$ 30 milhões e R$ 150 milhões.

Um dos fundadores e CEO da Tripla, Rodrigo Colen afirma que, ao longo da última década, a empresa manteve uma taxa média de crescimento anual de 75%.

Parte do avanço registrado em 2025 está ligada à demanda crescente por segurança digital. Empresas de diferentes setores passaram a buscar mais soluções capazes de proteger dados e sistemas, ampliando o espaço para companhias especializadas nesse tipo de serviço.

A Tripla também estruturou uma área dedicada à consultoria, afirma Colen, o que aumenta a credibilidade da companhia.

Em janeiro, a empresa lançou ainda uma solução focada em gestão de risco e compliance, pensada para permitir que empresas menores tenham acesso a tecnologias que, até hoje, estão restritas aos grandes players.

A ferramenta, chamada Autoritas, já está em funcionamento dentro da própria Tripla e também em projetos de consultoria. Segundo Colen, a solução está na versão beta, fase em que o serviço é disponibilizado apenas aos clientes.

A previsão é que a comercialização independente da plataforma comece no 2º trimestre de 2026.

Crescimento nas verticais

A unidade de cibersegurança assumiu papel central dentro da companhia e respondeu por mais da metade do faturamento do ano. O avanço também ocorreu com a conquista de 50 novas grandes marcas, incluindo contratos em setores como óleo e gás, saneamento e saúde.

O setor de governo apresentou aumento de 1.273% no período, tornando-se uma das frentes de maior crescimento do negócio. O financeiro avançou 351%, enquanto o setor de educação cresceu 333%.

O segmento de atacado e varejo registrou aumento de 283%, e a área de saúde apresentou expansão de 119%.

Atualmente, a Tripla atende mais de 500 clientes em todo o país, especialmente empresas de setores como call center, financeiro, transporte e hospitalar. As soluções oferecidas envolvem proteção de ambientes digitais, gestão de infraestrutura tecnológica e serviços voltados ao cumprimento de normas e boas práticas de segurança.

Investimentos em equipe e gestão

O crescimento da receita trouxe mudanças no planejamento interno da empresa. A nova escala de operação exigiu ajustes no modelo de gestão e no ritmo de expansão.

Hoje, a Tripla conta com cerca de 210 funcionários, quadro que praticamente dobrou apenas no último ano.

A expansão ocorreu ao mesmo tempo em que a empresa estruturava um time de gestão mais robusto.

Para isso, conta Colen, a Tripla buscou no mercado profissionais que já atuaram em empresas com faturamento bilionário. Esses executivos trouxeram experiência em gestão de operações de grande porte e contribuíram para fortalecer os processos internos da empresa.

Somente nos últimos dois anos, a companhia estima ter investido mais de R$ 20 milhões em contratação de profissionais, formação de equipes e desenvolvimento de talentos.

Olhar para R$ 1 bilhão

A Tripla foi fundada por três empreendedores mineiros com formação em tecnologia. Rodrigo Colen, Hugo Bar e Edson Porteiro se conheceram enquanto trabalhavam juntos em um call center.

A partir do novo patamar de faturamento, a empresa passa a concentrar parte de seus esforços em ganhos de eficiência operacional. A meta é aumentar a receita sem ampliar o número de colaboradores na mesma proporção.

A empresa já começa 2026 com aproximadamente R$ 95,5 milhões previstos em faturamento, considerando contratos já assinados e renovações programadas.

Com a estrutura atual, a Tripla pretende ampliar presença em áreas como governo e utilities, além de seguir na diversificação do portfólio de serviços.

Ao olhar para o futuro, mantém ambições de crescimento. O objetivo de longo prazo é alcançar R$ 1 bilhão em faturamento anual. "Esse é o nosso grande objetivo para os próximos anos", reitera Colen.

