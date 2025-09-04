Como uma empresa da Serra Gaúcha desenvolve produtos hospitalares de olho na segurança nacional

A Mantova Indústria de Tubos Plásticos, de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, está ampliando sua atuação no setor médico-hospitalar com o objetivo de crescer 30% até o fim de 2025.

A empresa, que investiu mais de R$ 10 milhões no desenvolvimento de soluções em polímeros de alta tecnologia, tem como foco suprir a crescente demanda por dispositivos médicos nacionais — especialmente em áreas críticas como oncologia, hemodiálise e nutrição enteral, reduzindo a dependência das importações e elevando o nível de soberania nacional na área hospitalar.

Com o avanço no setor de saúde e a expansão internacional, a Mantova projeta faturar R$ 100 milhões em 2026, consolidando sua posição como fornecedora estratégica da cadeia médico-hospitalar nacional e internacional.

O movimento acompanha uma tendência clara: fortalecer a produção local em um setor que ainda é amplamente dependente dos fornecedores externos. Em 2024, o Brasil importou cerca de US$ 5 bilhões em dispositivos médicos, segundo dados da Associação Brasileira da Indústria de Dispositivos Médicos (Abimo), da qual a Mantova é associada.

“Reduzir a dependência externa é uma questão de segurança nacional para o setor da saúde”, afirma Afonso Vicenzi, diretor da empresa. “Desde o final de 2024, demos um salto importante em P&D e inovação para atender esse mercado com tecnologia própria.”

Tubos de poliuretano termoplástico (TPU) para aplicações em cateteres, sondas e sistemas de hemodiálise (Mantova/Divulgação)

Entre os principais produtos desenvolvidos pela Mantova estão tubos de poliuretano termoplástico (TPU), com aplicações em cateteres, sondas e sistemas de hemodiálise, além de tubos radiopacos — visíveis em exames de imagem — e versões fotossensíveis específicas para tratamentos oncológicos. Todos são fabricados com extrusão de alta precisão e desenvolvidos para garantir biocompatibilidade, resistência e desempenho clínico.

A aposta em inovação vai além do mercado nacional. A Mantova também avança no processo de internacionalização. Com uma planta industrial em Santiago de Querétaro, no México, a companhia iniciou o fornecimento para mercados como Estados Unidos, Argentina e Uruguai. Em parceria com uma empresa americana, está desenvolvendo conectores e tubos para drenos cirúrgicos, ampliando seu portfólio voltado para a saúde.

“Contamos com engenheiros, técnicos e médicos especialistas em cada etapa do desenvolvimento. Isso garante que nossos produtos estejam alinhados com as exigências clínicas e regulatórias dos principais mercados do mundo”, destaca Bárbara Schneider, pesquisadora de P&D e responsável pelo desenvolvimento de mercado da Mantova.

Excelência produtiva

A Mantova foi fundada em 1993 por Jorge Vicenzi, um empresário com larga experiência no setor industrial e uma visão pioneira sobre o uso de plásticos de engenharia para aplicações técnicas no Brasil.

Ao identificar uma lacuna no mercado — a ausência de fornecedores nacionais com qualidade, confiabilidade e suporte técnico adequados — Vicenzi decidiu estruturar a empresa com base em três pilares que seguem ativos até hoje: rigor técnico, excelência produtiva e atendimento próximo ao cliente.

Com forte senso de responsabilidade e disciplina industrial, a Mantova rapidamente se destacou pela precisão na fabricação de tubos plásticos e pela capacidade de adaptar soluções conforme a aplicação final. A empresa nasceu atendendo segmentos como o automotivo, agrícola e de máquinas e equipamentos, e se consolidou como referência nacional em condução de fluidos com alta performance.

Três décadas depois, a Mantova continua sendo uma empresa familiar. Agora sob liderança da segunda geração, tem acelerado sua expansão internacional e a entrada em mercados de alta complexidade, como o setor médico-hospitalar. A cultura permanece baseada em valores sólidos, visão de longo prazo e um compromisso permanente com inovação real e aplicável.

Do setor automotivo à saúde

Hoje, a empresa oferece soluções em poliuretano, poliamida, PVC e fluoropolímeros para diversos setores. Em 2022, iniciou sua expansão internacional com a abertura da unidade no México, onde já opera como base estratégica para exportações à América do Norte. Atualmente, exporta para mais de dez países — com destaque para Chile, Argentina e Uruguai — e as vendas externas representam 15% do faturamento total.

“Temos uma infraestrutura moderna, equipe qualificada e foco na excelência industrial. Nosso objetivo é ser uma alternativa confiável para o setor médico, tanto no Brasil quanto no exterior”, diz Carlos Henrique Romoaldo, coordenador de pesquisa e desenvolvimento de produtos.

Com inovação tecnológica, controle de qualidade rigoroso e visão estratégica, a Mantova quer se consolidar como um dos principais players nacionais em tubos médicos de alta complexidade — um mercado em expansão que exige precisão, segurança e, acima de tudo, independência.