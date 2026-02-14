Como uma decisão financeira clássica fez o McDonald’s retomar o crescimento depois de anos

McDonald's: aumento da adoção de remédios de emagrecimento muda o comportamento dos consumidores e a rede precisa acompanhar, diz CEO. (Lauren DeCicca / Correspondente autônomo/Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 05h00.
Em um cenário de consumo pressionado pela inflação e pela perda de confiança dos consumidores, o McDonald's decidiu revisitar uma estratégia clássica do varejo alimentar.
Em vez de apostar apenas em inovação de produtos ou expansão agressiva, a rede voltou a focar no básico: preço acessível, previsibilidade e volume. O resultado foi uma recuperação nas vendas e o retorno da marca ao Top 10 do ranking Franchise 500 em 2026, após cinco anos fora da lista. As informações são de Entrepreneur.
O McDonald's iniciou 2025 enfrentando uma queda de 1,4% nas vendas nos Estados Unidos no último trimestre de 2024. Diante desse cenário, a empresa redefiniu suas prioridades e lançou o McValue, uma plataforma de preços que reúne combos a partir de US$ 5, promoções locais e a oferta “Compre um, leve outro por US$ 1”.
A proposta era clara: permitir que o consumidor escolhesse como e quando economizar, sem abrir mão da experiência da marca. “Quando se trata de valor, sabemos que não existe uma fórmula única”, afirmou Joe Erlinger, presidente do McDonald's EUA, em comunicado.
Ao longo de 2025, a rede reforçou essa estratégia com o relançamento de itens que já haviam sido descontinuados, mas mantinham forte apelo junto ao público. Entre eles, o Snack Wrap de US$ 2,99 e os Combos Extra Value, que voltaram a oferecer café da manhã por US$ 5 e um Big Mac por US$ 8.
O movimento gerou forte engajamento dos consumidores e ajudou a reforçar a percepção de custo-benefício da marca, um fator decisivo em momentos de maior cautela financeira.
A estratégia trouxe efeitos mensuráveis. No terceiro trimestre de 2025, as vendas do McDonald's nos Estados Unidos cresceram 2,4%. A companhia atribui o desempenho diretamente ao foco em preços acessíveis e à execução coordenada com franqueados.
O avanço também se refletiu no ranking Franchise 500. Após ocupar a 22ª posição em 2025, o McDonald's voltou ao Top 10 em 2026, algo que não acontecia desde 2020, quando a rede alcançou o terceiro lugar.
Paralelamente à política de preços, a empresa manteve investimentos em eficiência operacional por meio da iniciativa global Digitalizando os Arcos. A estratégia inclui pedidos via aplicativo, totens de autoatendimento, sistemas de geolocalização que antecipam o preparo dos pedidos e o uso de inteligência artificial para reduzir erros operacionais.
Algumas unidades passaram a utilizar balanças inteligentes que comparam o peso do pedido com o padrão esperado, alertando funcionários sobre possíveis itens faltantes. Segundo a empresa, a tecnologia pode reduzir o tempo de espera em mais de 50% em pedidos digitais.
