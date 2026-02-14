Como uma decisão financeira clássica fez o McDonald’s retomar o crescimento depois de anos

Em um cenário de consumo pressionado pela inflação e pela perda de confiança dos consumidores, o McDonald's decidiu revisitar uma estratégia clássica do varejo alimentar.

Em vez de apostar apenas em inovação de produtos ou expansão agressiva, a rede voltou a focar no básico: preço acessível, previsibilidade e volume. O resultado foi uma recuperação nas vendas e o retorno da marca ao Top 10 do ranking Franchise 500 em 2026, após cinco anos fora da lista. As informações são de Entrepreneur.

A estratégia de valor em um momento de retração

O McDonald's iniciou 2025 enfrentando uma queda de 1,4% nas vendas nos Estados Unidos no último trimestre de 2024. Diante desse cenário, a empresa redefiniu suas prioridades e lançou o McValue, uma plataforma de preços que reúne combos a partir de US$ 5, promoções locais e a oferta “Compre um, leve outro por US$ 1”.

A proposta era clara: permitir que o consumidor escolhesse como e quando economizar, sem abrir mão da experiência da marca. “Quando se trata de valor, sabemos que não existe uma fórmula única”, afirmou Joe Erlinger, presidente do McDonald's EUA, em comunicado.

O retorno de produtos clássicos como alavanca de vendas

Ao longo de 2025, a rede reforçou essa estratégia com o relançamento de itens que já haviam sido descontinuados, mas mantinham forte apelo junto ao público. Entre eles, o Snack Wrap de US$ 2,99 e os Combos Extra Value, que voltaram a oferecer café da manhã por US$ 5 e um Big Mac por US$ 8.

O movimento gerou forte engajamento dos consumidores e ajudou a reforçar a percepção de custo-benefício da marca, um fator decisivo em momentos de maior cautela financeira.

Impacto direto nos resultados financeiros

A estratégia trouxe efeitos mensuráveis. No terceiro trimestre de 2025, as vendas do McDonald's nos Estados Unidos cresceram 2,4%. A companhia atribui o desempenho diretamente ao foco em preços acessíveis e à execução coordenada com franqueados.

O avanço também se refletiu no ranking Franchise 500. Após ocupar a 22ª posição em 2025, o McDonald's voltou ao Top 10 em 2026, algo que não acontecia desde 2020, quando a rede alcançou o terceiro lugar.

Paralelamente à política de preços, a empresa manteve investimentos em eficiência operacional por meio da iniciativa global Digitalizando os Arcos. A estratégia inclui pedidos via aplicativo, totens de autoatendimento, sistemas de geolocalização que antecipam o preparo dos pedidos e o uso de inteligência artificial para reduzir erros operacionais.

Algumas unidades passaram a utilizar balanças inteligentes que comparam o peso do pedido com o padrão esperado, alertando funcionários sobre possíveis itens faltantes. Segundo a empresa, a tecnologia pode reduzir o tempo de espera em mais de 50% em pedidos digitais.

