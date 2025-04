Como uma construtora de SP vai crescer 100% e faturar R$ 250 milhões em 2025

O mercado da construção civil no Brasil está favorável para as construtoras que atuam no segmento do programa habitacional Minha Casa, Minha Vida, do governo federal.

Com o aumento da demanda por moradia e os incentivos do governo, empresas que focam nesse público têm crescido a passos largos, com obras cada vez mais modernas e eficientes.

A paulistana Munte, fundada pelo paulista Juliano Salvador, é um exemplo claro dessa tendência. Com um portfólio diversificado e ambições altas, a empresa se prepara para dobrar de tamanho e faturar 250 milhões de reais em 2025.

O início

A história da Munte começou em 2007, quando Juliano Salvador, engenheiro formado pela Universidade de São Paulo, decidiu sair de grandes construtoras e apostar no seu próprio negócio.

"Eu queria ser empresário desde moleque. Vi meu pai, que era engenheiro, passar por altos e baixos, e isso me fez perceber que o mercado era instável. Queria mudar isso na minha vida", diz Salvador. “Sempre quis ser milionário.”

O começo foi desafiador. Salvador, que até então trabalhava em grandes construtoras, como a Matec, decidiu pedir demissão para se lançar em um novo projeto.

"Eu sabia que teria que começar do zero. Não tinha o nome ou o reconhecimento de grandes empresas, mas sabia que o importante era entregar qualidade e cumprir prazos", lembra ele.

Em 2008, a Munte foi oficialmente fundada, com o primeiro projeto sendo a construção de uma escola no Jardim Anália Franco, em São Paulo.

Em seu primeiro ano, a empresa fechou contratos significativos e faturou 9 milhões de reais, o que, segundo Salvador, foi um ótimo começo.

"Fizemos algumas obras grandes, uma delas foi no shopping da Zona Sul de São Paulo e outra na Faria Lima, na Juscelino Kubitschek. Isso deu muita visibilidade à empresa", relembra.

Marca de altíssimo padrão

Depois de 16 anos, a Munte se tornou referência no setor. A empresa já executou mais de 300 contratos, incluindo projetos de grande porte, como a revitalização do Shopping Ibirapuera, o maior retrofit de fachadas da América Latina.

"O Ibirapuera é um ícone, e estamos deixando ele ainda mais moderno. São 190.000 metros quadrados de área transformada. Um projeto que nos dá muito orgulho", afirma Salvador.

Essa revitalização será concluída até o final de 2025 e inclui a modernização de todas as áreas internas e externas do shopping, que recebe mais de 1,4 milhão de visitantes mensais.

Outro marco importante da Munte foi o projeto do Instituto Baccarelli, em Heliópolis, onde estão construindo o primeiro teatro em uma favela no Brasil.

"É gratificante saber que estamos contribuindo para a educação e o futuro das crianças de uma comunidade tão importante de São Paulo. Este projeto tem um valor que vai além da obra", diz Salvador.

O teatro terá capacidade para 540 pessoas e é um passo importante para o desenvolvimento cultural da comunidade.

Além desses grandes projetos, a Munte também está apostando no mercado de luxo com o lançamento do braço Muntelier.

A marca é focada em imóveis de altíssimo padrão e já está executando casas de até 25 milhões de reais.

"Esse é um mercado que, apesar de mais nichado, não tem crise. As pessoas continuam investindo em imóveis de alto padrão, principalmente no Brasil, onde a classe média está crescendo e buscando mais qualidade de vida", afirma Salvador.

Conexão Miami-Dubai

A empresa também já tem um pipeline de novos projetos que pode totalizar 650 milhões de reais nos próximos anos.

"Estamos muito animados com o que vem pela frente. Temos projetos incríveis no radar, desde novos empreendimentos residenciais até projetos comerciais de grande porte", afirma Salvador.

A empresa também está se expandindo para outras regiões do Brasil, com novos lançamentos previstos para Campinas, São José dos Campos e Rio de Janeiro.

Além de expandir sua atuação no Brasil, a Munte também está se internacionalizando. A empresa tem um escritório em Miami desde 2019 e agora planeja abrir uma unidade em Dubai.

"A ideia é levar nossa expertise para mercados mais consolidados e diversificar ainda mais os nossos negócios", conta o empresário.

A decisão de investir nos Estados Unidos e no Oriente Médio foi baseada na economia mais estável desses locais e na oportunidade de dolarizar os negócios.

Foco em inovação

O segredo do crescimento da Munte está na capacidade de inovar e focar no cliente. A empresa foi uma das pioneiras no Brasil a adotar o conceito de Lean Construction, uma metodologia que busca reduzir desperdícios e otimizar o tempo das obras.

"Essa metodologia é um dos nossos maiores diferenciais. Conseguimos entregar projetos dentro do prazo e com o custo certo, sem perder qualidade", explica Salvador.

Além disso, a Munte também se destaca pelo uso de tecnologia de ponta, como o BIM (Modelagem da Informação da Construção), para planejar e executar obras com mais precisão.

O objetivo é evitar erros durante a construção e garantir a entrega dentro do prazo acordado.

Salvador também acredita que a personalização é essencial para o sucesso. "Cada cliente tem suas próprias necessidades e sonhos. A nossa missão é entregar não apenas uma construção, mas um espaço que seja funcional, confortável e que atenda às expectativas de quem vai morar ou trabalhar ali", afirma.

A sustentabilidade também está no DNA da Munte. A empresa tem investido em soluções ecológicas em seus projetos, como o uso de materiais sustentáveis, sistemas de eficiência energética e soluções de reaproveitamento de água.

"O mercado está pedindo mais responsabilidade ambiental. Estamos incorporando cada vez mais práticas sustentáveis, não apenas porque é tendência, mas porque acreditamos que isso faz a diferença para o futuro do país", afirma Salvador.

O futuro

O olhar da Munte para o futuro é otimista e focado na expansão. Em 2025, a empresa irá continuar sua caminhada no setor de Minha Casa Minha Vida, com novos projetos de grande porte.

"O Minha Casa Minha Vida tem sido um segmento muito importante para nós. É um mercado em que acreditamos e estamos conseguindo trazer inovação e qualidade, mesmo para empreendimentos de médio padrão", diz Salvador.

A Munte também está avançando no mercado de imóveis comerciais e industriais. A empresa está em processo de execução de grandes galpões logísticos e está orçando novos projetos no setor hospitalar e de varejo.

"Temos um portfólio bem diversificado. Queremos continuar atuando em vários segmentos, sem perder o foco na qualidade e na entrega no prazo", afirma o empresário.

Com a criação do braço Muntelier, especializado em imóveis de alto luxo, a Munte se prepara para entregar imóveis de 20 a 250 milhões de reais.

"Estamos apostando em um mercado que, apesar de ser desafiador, está em crescimento contínuo. Nossa ideia é expandir cada vez mais, tanto no Brasil quanto fora dele, sempre com a mesma missão: entregar obras que mudam vidas", diz Salvador.