Como uma cidade americana virou laboratório de marketing e salvou empresa de aluguel de carros

Em 2024, a Turo — uma plataforma de aluguel de carros — enfrentava uma desaceleração no crescimento, em meio a um mercado saturado e de alta competitividade. Dois meses antes, a empresa havia demitido 15% de sua força de trabalho, alegando incertezas econômicas.

Diante da crise, a solução encontrada foi inusitada: dobrar a aposta no marketing. As informações são da Inc. Magazine.

A estratégia envolvia uma campanha intensiva de seis meses, com ações em múltiplos canais — influenciadores, publicidade externa, ativações culturais e eventos presenciais — concentradas em uma única cidade dos Estados Unidos. O objetivo era medir, ao fim do período, a variação no reconhecimento de marca e na intenção de uso do serviço.

O campo de testes que virou referência

A cidade escolhida foi a Filadélfia, onde a Turo apresentava desempenho abaixo da média nacional. A campanha, no entanto, mudou radicalmente esse cenário. Hoje, a cidade é o mercado de crescimento mais rápido da empresa em todo o país.

O plano foi executado com apoio da plataforma de marketing de influenciadores #Paid, que recrutou 27 criadores de conteúdo locais. Juntos, eles produziram cerca de 100 publicações sobre os serviços da Turo.

Além disso, a empresa investiu em dezenas de outdoors em áreas estratégicas — como centros de transporte e vias de grande circulação — e promoveu quatro eventos com o objetivo de gerar experimentação e engajamento.

Em uma das ações mais comentadas, usuários tiveram a chance de conhecer celebridades ao alugar veículos especiais pelo aplicativo.

“Foi crucial para nós escolher criadores que não apenas tivessem uma audiência forte na Filadélfia”, afirmou Kerbel, executivo da Turo, em entrevista à Inc. Magazine, “mas que também tivessem uma conexão autêntica com a cidade — um amor por ela que transparecesse no conteúdo”.

Resultados além da média

Ao final da campanha, a empresa registrou um aumento de 42 pontos na afinidade com a marca e de 36 pontos na intenção de uso — métricas consideradas excepcionais. Para efeito de comparação, campanhas com criadores de conteúdo costumam gerar, em média, 9 pontos de afinidade e 7 de intenção de compra.

No total, a campanha atingiu cerca de 4 milhões de pessoas — entre moradores e visitantes da cidade. Mais do que visibilidade, a ação evidenciou o impacto da personalização e da conexão local no marketing contemporâneo. “Os resultados mostram o poder dos microinfluenciadores e o quanto a conexão com o público é decisiva na hora de influenciar”, disse Kerbel.

Destaque-se no mercado e viralize a sua marca

Em tempos de e-commerce e consumidores cada vez mais conectados às redes, saber desenvolver uma estratégia bem estruturada pode ser a diferença entre uma marca que apenas vende e outra que conquista seus consumidores — gerando fidelização e recorrência.

De olho nisso, a EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Marketing: Branding e Performance .

Esse é um treinamento virtual e com certificado, apresentado por Leonardo Cirino, que revela o caminho para conquistar uma posição de liderança nas áreas de Marketing. Durante o treinamento, os alunos irão aprender como:

Transformar desafios complexos em oportunidades de crescimento;

Liderar estratégias de branding e performance;

Impulsionar as vendas dentro da empresa.

Todo esse conteúdo, que soma 3 horas de duração, está distribuído em quatro aulas 100% online (sendo a última delas ao vivo com Cirino), que misturam fundamentos teóricos e práticos. O investimento é de R$ 37,00.

EU QUERO APRENDER MAIS SOBRE MARKETING DIGITAL