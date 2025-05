Como uma associação de 110 anos 'preparou o terreno' para a capital das startups

Florianópolis é hoje reconhecida nacionalmente como a capital das startups. Esse título é fruto de um ecossistema que cresceu ao longo de décadas, sustentado por instituições locais que atuaram para criar um ambiente favorável ao empreendedorismo e à inovação.

Uma das principais protagonistas dessa trajetória é a Associação Empresarial de Florianópolis (ACIF), que completou 110 anos em 2025. Fundada em 1915, a ACIF foi e continua sendo um motor de desenvolvimento para a cidade, promovendo ações que ajudaram a transformar Florianópolis no polo tecnológico que é hoje.

O evento de comemoração dos 110 anos da ACIF, realizado nos dias 8 e 9 de maio no CentroSul, um dos principais centros de exposições da capital catarinense, reuniu mais de 3 mil pessoas.

Empresários, líderes, investidores e representantes do poder público participaram de palestras, painéis e da Feira de Negócios, que gerou conexões e oportunidades concretas.

Na cerimônia de abertura, foram entregues medalhas a personalidades e empresas que contribuíram para o crescimento local, além da posse da diretoria, com a recondução do presidente Célio Antônio Bernardi Júnior para mandato até 2027.

A programação trouxe nomes relevantes do empresariado e da economia, como Luiza Trajano, Sônia Hess, Zeina Latif e o comentarista Caio Coppola, que debateram temas ligados ao empreendedorismo, inovação e gestão pública.

Evento de 110 anos da Acif, em Florianópolis: público de mais de 3 mil pessoas, boa parte delas lideranças empreendedoras (Divulgação/Divulgação)

Promoção do ambiente de negócios

A ACIF tem papel relevante na trajetória de Florianópolis, especialmente na promoção do ambiente de negócios que hoje atrai startups e investidores. A entidade esteve envolvida em marcos fundamentais da infraestrutura e desenvolvimento da cidade.

Em 1916, colaborou para a instalação da primeira agência do Banco do Brasil em Florianópolis, facilitando o acesso ao crédito para o comércio local. Na década de 1920, apoiou ativamente a construção da ponte Hercílio Luz, concluída em 1926, que se tornou o principal elo entre a ilha e o continente, impulsionando o crescimento econômico regional.

Nas últimas décadas, a ACIF teve papel decisivo na internacionalização do Aeroporto Hercílio Luz, que passou por ampliações significativas entre 2014 e 2020, conectando Florianópolis ao mercado global e facilitando a vinda de investidores e talentos.

Outro marco importante foi a criação do Sapiens Parque, inaugurado em 2015, um parque tecnológico que se consolidou como polo de inovação, abrigando startups e empresas de base tecnológica, sendo hoje um dos principais centros de inovação do Sul do país.

Além dessas ações históricas, a ACIF mantém atualmente uma atuação estruturada. A entidade reúne mais de 5 mil associados de variados setores, organizados em núcleos empresariais e regionais que abrangem diferentes áreas da cidade.

Atua em mais de 28 conselhos e câmaras, defendendo interesses do setor produtivo e colaborando com políticas públicas. Seus projetos abrangem desde a capacitação e o networking até programas de sustentabilidade e inovação, como o ReÓleo, que recolhe óleo de cozinha para reciclagem, e o Inovar ACIF, um cluster de inovação que conecta startups e empresas tradicionais.

O evento dos 110 anos reforçou a importância do associativismo como ferramenta para impulsionar negócios e atrair investimentos. A Feira de Negócios mostrou soluções variadas e gerou novos contratos, enquanto as palestras ofereceram análises e debates que refletem a complexidade e as oportunidades do ambiente econômico atual.

Para o presidente Célio Bernardi, a celebração não é apenas sobre o passado, mas sobre o compromisso com o futuro da cidade.

“Reunimos milhares de pessoas com conteúdo de altíssimo nível e grandes oportunidades de conexão. Celebramos nossa história, mas, acima de tudo, renovamos nosso compromisso com o futuro da cidade”, disse.

A nova gestão tem como foco ampliar o impacto da associação por meio da inovação, aproximando ainda mais a ACIF das demandas reais do empreendedor local.”