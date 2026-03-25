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Como um sistema de gamificação de futebol virou empresa de marketing que fatura R$ 59 milhões

Sioux aposta em inteligência artificial, personalização e expansão internacional para sustentar crescimento e chegar a R$ 77 milhões em 2026

Philippe Capouillez, CEO Sioux Digital: “A gente quer ser parceiro de inovação dos clientes, não só executar projetos” (Divulgação)

Philippe Capouillez, CEO Sioux Digital: “A gente quer ser parceiro de inovação dos clientes, não só executar projetos” (Divulgação)

Bianca Camatta
Bianca Camatta

Freelancer em Negócios

Publicado em 25 de março de 2026 às 11h10.

Antes da inteligência artificial dominar o marketing, uma empresa brasileira já apostava na interatividade para engajar usuários na internet. Trata-se da Sioux Digital, fundada em 2001, por Philippe Capouillez.

Ele apostou em inovações tecnológicas, como gamificação e interatividade. Hoje, a Sioux atende clientes como Santander e Adobe, combinando marketing, experiência do usuário e desenvolvimento tecnológico ao longo de toda a jornada digital.

Com a aposta na inteligência artificial e interatividade digital, a Sioux faturou R$ 59,5 milhões em 2025.

“Esse é o caminho que vai ser o futuro, que é experiência do usuário na internet, interação, toda essa jornada”, afirma Philippe Capouillez. 

O plano agora é ampliar presença internacional e reforçar o papel mais estratégico junto aos clientes, alcançando R$ 77 milhões em 2026. 

Da internet estática a personalização

Antes de fundar a Sioux, Philippe Capouillez criou um projeto que simulava uma “bolsa de valores” de jogadores de futebol, baseada em performance — uma experiência interativa para os fãs. 

“Criamos algo dinâmico, com interação. Vimos que tinha um potencial muito grande”, afirma.

Criou, então, uma empresa de marketing, que começou com quatro pessoas e sem área comercial estruturada. O diferencial foi apostar cedo em interatividade e gamificação — uso de mecânicas de jogos em outros contextos — para chamar atenção de clientes. Paulo Camargo, Flávio Augusto, Cris Arcangeli e mais: Quer receber mentoria gratuita? Inscreva-se no Choque de Gestão

Funcionou. Um dos primeiros contratos veio com o Banco Real, em um projeto digital voltado à educação financeira infantil que chegou a ganhar prêmio internacional.

O desafio inicial era básico. “Não era quanto vale o projeto, era quanto precisava fechar para pagar o mês”, afirma.

A virada veio com a profissionalização da gestão ainda no primeiro ano de funcionamento. A empresa estruturou controle financeiro, precificação e gestão — um movimento que, segundo o fundador, fez diferença inclusive para atrair um aporte do BNDES.

Outro ponto para o crescimento foi a mudança da atuação do fundador – do foco técnico para o estratégico. “Se eu ficasse programando, deixava de olhar o negócio”, afirma.

Integração de tecnologia

A empresa ampliou o escopo ao longo do tempo, incorporando mídia, comunicação e estratégia. O movimento veio na prática. Ao entregar projetos, clientes passaram a demandar soluções completas, da criação à distribuição.

A Sioux trabalha com soluções personalizadas. A empresa evita pacotes fechados e foca em resolver o problema do cliente.

A principal pressão vem da velocidade das mudanças tecnológicas.

Ao longo dos anos, a empresa não antecipava demandas, mas respondia rápido aos pedidos dos clientes. “Mais recentemente, começamos a testar soluções antes do cliente pedir”, diz.

Internamente, a empresa também reorganizou ao longo dos anos áreas de suporte. Times como financeiro e RH deixaram de ser apenas custo e passaram a atender outras empresas, gerando receita própria dentro do grupo. “Isso dá mais força para a área e melhora o produto”, afirma.

IA no centro da operação

A inteligência artificial passou a ser um dos principais eixos da empresa. A aplicação acontece em três frentes: desenvolvimento de soluções para clientes, uso interno em processos criativos e operacionais e automação na gestão. 

Um dos exemplos está em um projeto para o Santander. A empresa reformulou a experiência de visualização do holerite dos funcionários, tornando a informação mais clara e interativa. O resultado foi uma redução de 42% nas ligações ao RH, que somavam cerca de R$ 30 mil.

Outro exemplo é um concierge digital criado para uma empresa de turismo, que organiza roteiros de forma automática com linguagem natural. Outro é um podcast automatizado, que produz conteúdo diário sem intervenção manual.

A IA também mudou o ritmo de entrega. “Hoje, em cinco dias, a gente consegue mostrar uma solução funcional para o cliente”, afirma.

Crescimento e expansão internacional 

Em 2025, a Sioux iniciou a internacionalização pela Europa, com base em Portugal. A escolha foi pragmática: idioma, incentivos e porta de entrada para o continente.

Hoje, a operação local tem 5 clientes recorrentes. Apesar da proximidade do idioma, o comportamento do cliente europeu é diferente, o que exige ajustes na abordagem comercial e no tipo de solução oferecida.

A empresa também atende alguns clientes em mercados como México, Estados Unidos e casos pontuais em regiões como Austrália e Dubai.

“Portugal é a nossa porta de entrada para a Europa. Estar lá não é só atender o país, é ganhar acesso a um mercado muito maior”, diz Capouillez.

Para chegar ao faturamento de R$ 77 milhões, a empresa aposta na capacitação de novos clientes nacional e internacionalmente. 

Em 2026, o esforço está em mostrar toda a jornada de interação que pode ser construída com o cliente. “A gente quer ser parceiro de inovação. O negócio do cliente vai mudar — e a gente ajuda nessa transformação”, afirma.

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