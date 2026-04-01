Como um decorador de ovos de páscoa criou um império de US$ 8 milhões com um vídeo viral

No mundo do empreendedorismo, muitos dizem que "ideias não valem nada, o que importa é a execução".

Mas a trajetória de Curtis McGill e Scott Devenny, criadores da Egg Mazing, adiciona um tempero extra a essa equação: o poder da confiança mútua e a imprevisibilidade do algoritmo das redes sociais.

O que começou como uma solução caseira para evitar a sujeira na Páscoa transformou-se em um faturamento anual superior a US$ 8 milhões.

Tudo começou quando Curtis McGill, observando a tradição estadunidense de tingir ovos de Páscoa com corantes líquidos, pensou que deveria existir uma maneira melhor de desenvolver isso. Ele criou um protótipo de um dispositivo que gira o ovo enquanto o usuário usa canetas coloridas para criar padrões geométricos perfeitos.

A aposta de US$ 150 Mil: o fator confiança

Ter uma ideia é o primeiro passo; financiá-la é onde a maioria dos empreendedores trava. Foi aqui que McGill entrou Scott Devenny, que mesmo sem garantias tomou uma decisão que muitos consultores financeiros considerariam imprudente. Ele emprestou US$ 150 mil para o projeto, retirando o dinheiro do fundo de faculdade de seus próprios filhos.

Essa não foi uma transação baseada apenas em números, mas em uma amizade de décadas. Scott não estava investindo apenas no decorador de ovos, mas na capacidade de execução de seu amigo.

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O viral e Shark Tank

O negócio já mostrava sinais de validação no varejo local, mas a verdadeira explosão veio do acaso digital. Um vídeo demonstrando o produto "em ação" tornou-se um fenômeno viral, acumulando milhões de visualizações em poucos dias. A visibilidade atraiu os holofotes do programa Shark Tank.

Ao se apresentarem diante dos Tubarões, Curtis e Scott não levaram apenas um brinquedo, mas provas de que o mercado desejava o produto. Eles garantiram um investimento de Lori Greiner, o que lançou a marca para as grandes redes de varejo dos EUA.

Embora o lucro tenha mudado a vida de ambos, eles garantem que o maior ganho foi provar que uma ideia simples, quando apoiada pelas pessoas certas e no momento certo, pode transformar o mercado de brinquedos.