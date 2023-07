Como turbinar as vendas de pequenos negócios no segundo semestre

O segundo semestre já começou e com ele chegam algumas das principais datas do calendário comercial: Dia dos Pais, Dia do Cliente, Dia da Criança, Black Friday e Natal. Com o gradual reaquecimento da economia brasileira e as expectativas de queda das taxas de juros para os próximos meses, os empresários estão otimistas apostando em um resultado melhor que o alcançado em 2022.

Para aproveitar o momento e otimizar as vendas, entretanto, os donos de pequenos negócios precisam, primeiro, fazer um esforço para estarem preparados. Nesse sentido, o planejamento é uma etapa crítica. O empreendedor deve cuidar de um conjunto de iniciativas que vão contemplar aspectos como gestão de estoques, negociação com fornecedores, parcerias com empresários vizinhos e potenciais parceiros, capacitação da equipe e organização do ambiente.

O gerente de Relacionamento com o Cliente do Sebrae Nacional, Enio Pinto, lembra que há três ações que o empresário precisa ter em mente ao preparar o estoque. A primeira é fazer uma reposição completa, considerando as variedades do produto (cor, tamanho, modelos). A segunda medida é diversificar os fornecedores. “O empreendedor não pode nunca ficar na mão de um único fornecedor. Ele precisa checar se pode encontrar sempre melhores condições de prazo, qualidade, preço e prontidão de estoque”, comenta Enio.

Por fim, o dono do pequeno negócio precisa deixar claro para o fornecedor que ele faz parte da cadeia de valor do seu negócio. “Ou seja, só vende bem quem compra bem. Se eu compro caro, vou ter que vender caro. Então o fornecedor tem que ter um entendimento de que o seu negócio quer jogar um ‘ganha-ganha’. Ganha o cliente, ganha o empreendedor e ganha o fornecedor”, acrescenta o gerente.

Outro ponto para o qual Enio Pinto chama a atenção é sobre a presença digital da empresa. “Esse é o mundo de hoje: físico e digital, tudo junto e misturado. Portanto, a presença digital do negócio tem que estar consolidada”, comenta. Segundo o gerente do Sebrae, é fundamental que o empresário tenha um bom site e possa fazer um pré-lançamento das vendas para cada uma dessas oportunidades comerciais. “É fundamental profissionalizar a presença digital, o que significa ter um conteúdo atraente no Instagram, fazendo sempre o link para o WhatsApp, onde ele vai fechar as vendas”, exemplifica Enio.

Ser inovador

Para se diferenciar no mercado e vender bem, é importante que o empresário ofereça algum ineditismo, alguma inovação em relação ao que ele tem vendido normalmente. Para isso, ele precisa prospectar junto a outros empreendedores do mesmo segmento que o seu e que sejam vanguarda. “O cliente paga preço e o dono de pequeno negócio precisa agregar valor à equação, com um benefício concreto. O cliente quer mais que um simples produto que está adquirindo, ele quer também uma experiência memorável”, comenta Enio Pinto.

O gerente do Sebrae chama atenção que o empreendedor precisa transformar o cliente em seu fã incondicional. “Ele tem de oferecer um ambiente muito agradável, pluralidade nas formas de pagamento, uma equipe muito bem treinada, segurança, atendimento de primeira classe”, ressalta. “Uma alternativa interessante é desenvolver parcerias com empresas de tecnologia para agregar uma experiência tecnológica, mesmo que o negócio seja tradicional. Todo mundo quer comprar com comodidade. Canais digitais de venda sempre trazem vendas adicionais. Então, procurar uma startup que possa ser parceira em um período em que as vendas bombam e o cliente tem pouco tempo pra se deslocar e comprar, pode ser uma solução”, diz Enio.

Parcerias

Outra dica é procurar fazer combos internos ou externos. “O combo interno é a promoção com algum produto que o empresário tem na própria loja. O combo externo é resultado de uma parceria que ele pode firmar com outros empresários ali da própria vizinhança e que tenham um negócio que, eventualmente, possa ser complementar. Por exemplo: compre aqui um presente para sua namorada e ganhe um desconto no restaurante da esquina para um jantar”, conclui Enio Pinto.

