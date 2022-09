Como transformar tendências do futuro em oportunidades de negócios hoje

A taxa de formação de novos negócios explodiu durante a pandemia. Foram novos empreendedores nascendo e aqueles que já eram empreendedores, procuraram transformar seus negócios para atender oportunidades futuras.

Mas recentemente, o Banco Mundial anunciou que estamos entrando em um período de estagflação ao estilo dos anos 1970 , com crescimento econômico estagnado e a inflação alta.

Mas então como superar isso e conseguir crescer enquanto a dificuldade também aumenta? Primeiro, você precisa estar a par de tudo o que está por vir. E depois, você precisa aprender a usar isso a seu favor. Então continue lendo para entender…

Aqui estão 3 principais tendências que moldarão o futuro dos negócios:

A geração do milênio ganhando cada vez mais espaço

As empresas que desejam ser participantes importantes no cenário econômico de amanhã precisam vencer com os millennials.

Conquistar a geração do milênio não é apenas criar e manter clientes, mas também contratar funcionários. Portanto, plataformas de mídia social, escolas e treinamentos devem ser usados não só para manter clientes, mas também para atrair talentos.

Dados ficando cada vez mais valiosos

Os dados são o petróleo de hoje. As empresas que conseguem extrair insights acionáveis ​​dos volumes de dados, podem obter um valor enorme disso. Principalmente na previsão de tendências de negócios futuras.

É cada vez mais inteligente investir em inteligência artificial

Qualquer tarefa que pode ser automatizada, deve ser. E a I.A é o caminho para isso. Ao mapear e analisar seus processos, você pode encontrar as tecnologias necessárias para transformar seus negócios.

Como usar isso tudo a seu favor?

Sempre ouvimos falar sobre as novas tendências para o mercado de trabalho, mas é difícil achar quem ensina o que realmente fazer com isso.

Se você quer aprender a criar um plano sólido, para prever, se antecipar e crescer com as novas oportunidades de negócios…

