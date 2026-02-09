Negócios

Como Tom Brady, 7x campeão do Super Bowl, transformou aposentadoria na NFL em contrato de US$ 375 mi

Maior contrato da carreira mostra como gestão de marca pessoal e ativos intangíveis geram valor financeiro após a aposentadoria

Tom Brady: entenda novo contrato do astro da NFL (Maddie Meyer/Getty Images)

Tom Brady: entenda novo contrato do astro da NFL (Maddie Meyer/Getty Images)

Raphaela Seixas
Raphaela Seixas

Redatora

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 10h57.

Tom Brady não precisou mais correr para o fim da linha para alcançar seu maior contrato profissional. O ex-quarterback, sete vezes campeão do Super Bowl, assinou com a Fox um acordo de 10 anos e US$ 375 milhões para atuar como principal comentarista da NFL na televisão americana, valor que supera em muito o que ele ganhou nos campos.

No auge da carreira na NFL, Brady chegou a ganhar cerca de US$ 25 milhões por temporada como jogador, sem contar prêmios e patrocínios.

Com o contrato da Fox, sua média anual gira em torno de US$ 37,5 milhões, fazendo dele o comentarista mais bem pago da história da televisão esportiva. O movimento de Brady exibe um importante insight de finanças corporativas: a habilidade de transformar capital humano e social em valor econômico real em um contexto profissional novo. As informações foram retiradas de Fortune.

Ajuste estratégico e evolução no novo papel

A estreia de Brady como analista não foi perfeita. Segundo relatos, ele próprio criticou sua performance inicial por depender demais de textos preparados em vez de reagir com instinto.

Com aprendizado e ajuste do processo de preparação, ele passou a aplicar sua experiência como jogador à análise de jogos, melhorando sua performance e oferecendo conteúdo mais atraente ao público. Essa curva de aprendizado também reflete princípios de gestão eficaz de talentos: reconhecer falhas, adaptar processos e buscar melhoria contínua.

Resultados tangíveis e audiência ampliada

O impacto de Brady na transmissão da NFL foi palpável para a Fox. Na segunda temporada em que ele esteve no ar, a audiência média dos jogos exibidos pela emissora cresceu cerca de 6%, alcançando médias de 18,7 milhões de espectadores por jogo, um dos maiores números já registrados desde que as medições começaram.

Para o ambiente corporativo, indicadores como audiência e engajamento funcionam como métricas de desempenho e retorno sobre investimento em talentos-chave.

A trajetória de Brady ilustra o valor de uma marca pessoal bem construída ao longo de uma carreira. Sua reputação, acumulada com conquistas no Super Bowl e décadas de destaque esportivo, ampliou seu “valor de mercado” ao ponto de justificar um contrato tão robusto no mercado de mídia. Esse ativo intangível tem-se traduziu em receita e relevância contínua mesmo após a aposentadoria das quadras esportivas.

