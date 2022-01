Como saber se vale a pena comprar um seguro de viagem

Seguro de viagem tem má fama. É tão confuso que muitos viajantes veem isso como truque de ilusionismo — um contrato de venda com uma infinidade de letras miúdas que é praticamente inútil.

Entretanto, atualmente seguro de viagem é muito procurado. Escolhendo a política certa, pode-se evitar ficar preso em um hospital no exterior, com uma doença grave, pagar uma absurda conta de hotel por uma quarentena obrigatória ou pagar por uma excursão que se perde por causa de um voo cancelado. Isso tem exercido um forte apelo em tempos incertos.

Em uma pesquisa recente da Berkshire Hathaway Travel Protection, 29% dos entrevistados disseram que estavam comprando seguro para a maioria das viagens, em comparação aos 7% em 2020. A Medjet Assistance, que fornece remoções médicas, teve o melhor mês em novembro, de seus quase 30 anos de história.

Mas é possível que nem se precise de seguro: companhias aéreas e hotéis ainda oferecem muita flexibilidade aos viajantes. “Com a leniência com que muitos agentes de viagens estão agindo com relação ao seguro de viagem, isso pode não fazer sentido”, diz Megan Moncrief, diretora de marketing do site de comparação, o Squaremouth. A menos que se tenha comprado a classe de passagem mais barata, os voos podem ser alterados ou cancelados ou trocados por crédito.

Idem para estadias em hotéis, embora os aluguéis de temporada normalmente tenham políticas mais rígidas que ficam ao critério de cada anfitrião. Seu seguro-saúde existente pode cobrir custos médicos incorridos durante a viagem. (Será preciso confirmar se o plano inclui tratamento fora dos EUA) Muitos cartões de crédito premium, incluindo Chase Sapphire Reserve e American Express Platinum, também incluem seguro viagem.

Se esse for o caso, existem dois tipos principais: proteção de viagem, que paga os custos não reembolsáveis ​​se uma viagem for cancelada; e seguro médico de viagem, que cobre tratamento e possivelmente remoção se o titular ficar doente ou for ferido.

Planos complementares podem cobrir bagagem, aluguel de carros e até esportes de aventura. “Não é preciso pagar por uma cobertura que não necessita”, diz Carol Mueller, vice-presidente da Berkshire Hathaway Travel Protection. “Da mesma forma, todo cliente deseja estar adequadamente coberto para o tipo de viagem que está fazendo”.

É sempre bom começar com um site de comparação de compras

O Squaremouth oferece cotações instantâneas de mais de 30 provedores, e o InsureMyTrip e o Aardy.com oferecem serviços semelhantes. Mas antes de navegar, use este detalhamento para descobrir quais tipos de políticas são mais adequadas para você.

Preocupado em testar positivo antes de viajar?

O seguro de cancelamento de viagem paga custos não reembolsáveis ​​se o passageiro tiver que cancelar uma viagem por causa de uma doença ou lesão grave, desastre natural, morte na família ou outro evento importante. A maioria das apólices agora também dá cobertura para o Covid-19, mesmo que assintomático. “Eles entendem isso como qualquer outra doença ou lesão”, diz Moncrief.

Preocupado em ficar preso no exterior?

É bom procurar uma apólice de atraso e interrupção de viagem que inclua cobertura para quarentena obrigatória. Atrasos de viagem cobrem o custo de refeições e acomodações se o passageiro precisar ficar isolado; a interrupção da viagem reembolsa os custos não reembolsáveis ​​de qualquer viagem a que se renuncie.

Aconselha-se também a verificar se a apólice oferece um pagamento alto o suficiente para minimizar o custo desembolsado. Alguns limitam as despesas de quarentena em, digamos, US$ 7.000 em vez de US$ 2.000 — importante ao estender uma estadia naquele hotel de US$ 800 por noite.

Preocupado com assistência médica no exterior?

Serviços de repatriação como Medjet ou Covac Global podem custar menos de US$ 200 por apólice e transportarão os clientes para um hospital de volta para casa se estiverem gravemente doentes ou feridos. A Covac, que foi fundada em resposta à pandemia, é a única que não exige que os viajantes sejam hospitalizados para se qualificarem para o transporte com Covid, diz Ross Thompson, CEO da empresa. No entanto, tem um custo mais alto: a cobertura de Covid para uma única viagem de 15 dias é de US$ 745.

Preocupado com a mudança das políticas de fronteira?

A maioria dos seguros só entra em ação em circunstâncias muito específicas. Boatos de iminentes fechamento de fronteiras não contam; nem as altas taxas de Covid no destino. Uma exceção é a cobertura de cancelamento por qualquer motivo (CFAR), que normalmente é comprada como complemento à proteção de viagem e pode aumentar o custo de uma apólice padrão de 40% a 50%.

Duas ressalvas substanciais: Embora o seguro CFAR permita que se cancele uma viagem à vontade, ele não reembolsará seus custos totais. Historicamente, os planos cobriam até 75% dos custos não reembolsáveis, mas Moncrief diz que para algumas apólices, agora são apenas 50%. Além disso, o seguro CFAR precisa ser adquirido logo após começar a pagar a viagem — geralmente dentro de 21 dias após o primeiro pagamento — para evitar que os viajantes trapaceiem o sistema.

Preocupado com a interrupção de uma viagem?

No passado, as viagens de carro não eram elegíveis para seguro. Mas quando as viagens rodoviárias explodiram em popularidade em 2020, a Berkshire Hathaway Travel Protection e a Seven Corners estavam entre as seguradoras que lançaram produtos sob medida para viagens de carro.

As apólices são versões domésticas reduzidas das apólices padrão de viagem e reembolsam custos habitualmente não reembolsáveis, como quartos de hotel e ingressos para atrações, bem como custos médicos fora da rede. De forma mais ampla, eles são uma indicação de como as seguradoras estão se adaptando a um mundo em mudança — assim como todo mundo.

Tradução de Anna Maria Dalle Luche.

