Como Richard Branson, 1º bilionário a ir ao espaço, fez sua fortuna

Richard Branson tornou-se neste domingo o primeiro bilionário a realizar um voo comercial ao espaço. A fortuna estimada de Branson é de 4 bilhões de dólares, algo como 20 bilhões de reais, segundo a Forbes. Ele é conhecido por ser o fundador do grupo Virgin e tem investimentos em diversas áreas, como, em especial, a música e as viagens aeroespaciais. Mas qual é a origem da sua fortuna?

Branson deixou a escola e começou a empreender aos 16 anos, quando criou uma revista chamada Student. A empreitada não deu certo por falta de anunciantes e logo ele partiu para outra. Em 1968, ele começou o negócio que se tornaria o mais bem-sucedido e longevo de sua história: A Virgin. Ela começou como uma empresa de venda de discos pelo correio e logo evoluiu para uma rede de lojas. Em 1972, nasceu a Virgin Records.

A empresa tornou-se uma grande gravadora na era dos discos e CDs, o que lançou Branson ao status de um dos empreendedores de maior sucesso do ramo musical. A gravadora conquistou contratos com artistas como Rolling Stones e Sex Pistols. Atualmente, o grupo conta com mais de 40 empresas sob seu guarda-chuva.

Em uma decisão que, anos depois, Branson comparou a venda de seus próprios filhos, a Virgin Records foi vendida por 1 bilhão de dólares em 1992. Com a venda, Branson passou a integrar o rol dos bilionários.

“Quero dizer, construí algo do zero, tínhamos acabado de assinar com Janet Jackson, tínhamos acabado de assinar com os Rolling Stones quando a vendemos, e me lembro de correr por Ladbroke Grove, com lágrimas escorrendo pelo meu rosto com o cheque de um bilhão de dólares, " disse ele para a Reuters, em 2013.

Mas sua história de empreendedorismo estava longe do fim. Ao longo de sua vida, Branson iniciou uma série de negócios, como Virgin Atlantic, Virgin Vodka, Virgin Cola, Virgin Megastore, Virgin Mobile e Virgin Hotels.

Os esforços que culminaram na decolagem e pouso bem-sucedidos hoje começaram há quase 20 anos. A Virgin Galactic surgiu em 2004 e sua missão declarada era ser a primeira empresa comercial de viagens espaciais.