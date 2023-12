Como os donos de pequenas empresas se sentem em relação à economia dos Estados Unidos? Não muito bem

Por Enda Curran, da Bloomberg Businessweek

Economistas e investidores normalmente olham para as grandes empresas e para os mercados financeiros em busca de sinais sobre o rumo que a economia dos Estados Unidos está tomando. Mas para uma verificação real da temperatura, melhor é conversar com as pequenas empresas.

Uma loja de equipamentos para animais de estimação na Califórnia. Uma loja de roupas para atividades ao ar livre na Virgínia. Um centro de jardinagem em Nova Jersey. Um leiloeiro no Alasca.

Todos dizem que seus clientes ainda estão gastando e que é muito cedo para falar em recessão. Mas eles estão vendo mais motivos para cautela, à medida que os altos custos dos empréstimos os afetam.

Se a economia falhar, serão os 33 milhões de pequenas empresas do país que enviarão sinais de alerta. Dados governamentais mostram que essas empresas são responsáveis por dois em cada três empregos criados nos últimos 25 anos.

A pesquisa de novembro da Federação Nacional de Empresas Independentes, divulgada agora, mostra que os proprietários continuam pessimistas quanto às condições futuras dos negócios, citando preocupações com a inflação, a diminuição das vendas e a escassez de trabalhadores.

Redução de empregos, em vez de aumento

Mais pequenas empresas estão reduzindo empregos em vez de aumentá-los, e o otimismo das pequenas empresas caiu para o nível mais baixo dos últimos seis meses. Quase um terço relatou uma queda nos rendimentos nos últimos três meses.

O aumento das taxas de juros aumentou a ansiedade entre empresas e consumidores. Drew Tiner, proprietário do Calgo Gardens, um viveiro e centro de paisagismo em Freehold, Nova Jersey, diz que seus clientes estão cada vez mais pesquisando em busca de um negócio melhor, “sendo mais cautelosos sobre como gastam o dinheiro”.

E os funcionários que procuraram oportunidades em outros locais após a pandemia têm batido à sua porta – o que ele interpreta como um sinal de uma iminente desaceleração. “Muitos dessas pessoas pararam para tentar fazer suas próprias coisas”, diz Tiner. “Mas estão voltando em busca de algo mais estável”.

Dan Newman, que dirige uma empresa de leilões em Anchorage, diz que a escassez de trabalhadores continua a ser sua maior preocupação, mas que cada vez mais compradores estão pesquisando produtos que consideram ser pechinchas.

“Temos visto uma grande aceitação de móveis, ferramentas e hardware”, diz Newman, chefe da Alaska Premier Auctions & Appraisals. “Talvez alguém não queira comprar uma motosserra nova, porque a de um ou dois anos de uso ainda é uma opção perfeitamente adequada”.

O impacto dos juros altos

Outros ventos contrários advêm do aumento do custo dos empréstimos após os aumentos das taxas do Federal Reserve.

Analistas do Goldman Sachs dizem que as pequenas empresas gastam uma parcela maior da receita em pagamentos de juros do que seus pares maiores e calculam que taxas mais altas aumentarão a carga de juros para essas empresas para cerca de 7% das vendas no próximo ano, em comparação a 5,8% em 2021.

“As pequenas empresas estão sob bastante estresse, e já há algum tempo”, diz Cory Kampfer, copresidente da carteira de empréstimos para pequenas empresas da Enova International, um dos maiores credores on-line licenciados. “Em geral, eles estão sofrendo”.

Embora o Fed tenha sinalizado que novos aumentos em sua taxa de referência estão suspensos, as autoridades alertam que esta poderá voltar a subir.

Ainda há um forte impulso de gastos por parte das famílias que recorreram aos cartões de crédito no terceiro trimestre, mas os millennials e as pessoas com dívidas estudantis e empréstimos para aquisição de automóveis estão ficando ainda mais atrasados nos pagamentos.

Como resultado, alguns decisores políticos estão manifestando cautela. Com tantas pequenas empresas já sofrendo com taxas mais elevadas, diz o presidente do Fed de Filadélfia, Patrick Harker, o banco central deveria adiar um maior aperto. “As pequenas empresas estão realmente lutando para ter acesso ao capital”, disse ele num evento virtual em outubro.

April Peterson, coproprietária da River Rock Outfitter, loja de equipamentos para atividades ao ar livre em Fredericksburg, Virgínia, diz que a confiança dos consumidores está diminuindo, apesar das compras contínuas.

A cautela persiste

A receita permanece acima dos níveis de 2019, mas as vendas estão desacelerando pela primeira vez desde a pandemia. “Nossos clientes parecem desgastados pela instabilidade – cobertura das guerras, caos governamental, inflação – e estão demonstrando sua frustração com a redução dos gastos”, diz ela.

“Com o que parece ser um período eleitoral controverso, estamos admitindo que as receitas caiam em 2024.”

Esse sentimento resume as perspectivas de muitas pequenas empresas. A procura continua forte, por enquanto, e a confiança dos consumidores dos EUA se recuperou em dezembro, à medida que as preocupações com a inflação diminuíram, de acordo com uma pesquisa realizada pela Universidade de Michigan.

Mas os empresários continuam cautelosos, dados os sinais emergentes de uma desaceleração mais ampla.

“Agora sinto que há uma maior probabilidade de que pelo menos uma recessão moderada esteja a caminho”, diz Will Chen, cofundador da PLAY, distribuidora de brinquedos e outros produtos para animais de estimação de São Francisco. “Em algum momento, todos nós começaremos a sofrer com as altas taxas de juros.”

