Como o corpo sarado de Lucas Lucco levou o cantor a faturar R$ 70 milhões com academias de ginástica

O cantor Lucas Lucco tem mostrado seu lado empreendedor fora dos palcos ao liderar uma franquia de academias de ginástica que já faturou R$ 70 milhões em 2023.

Assim como outros artistas, o cantor resolveu criar um negócio que faz parte do seu estilo de vida. Ao se identificar com o nicho do negócio, os empreendedores entendem e desenvolvem soluções para as necessidades do público-alvo com mais facilidade.

"Sempre gostei de atividade física, eu faço musculação desde os 13 anos. Eu queria investir em algum empreendimento que tivesse a ver com o meu estilo de vida, sabia que seria algo relacionado ao nicho fitness", diz o cantor.

Fundada durante a pandemia, a SkyFit tem 83 unidades abertas e 120 vendidas. A expectativa é terminar o ano com 250 unidades vendidas e faturar R$ 150 milhões. O grande diferencial da rede é redução de custos para os clientes e franqueados.

Como a SkyFit funciona

A rede de academias, criada por Lucas Lucco e seus sócios Bruno Berardo e Everton Carvalho, é conhecida por oferecer preços acessíveis. "A SkyFit foi criada para atender uma ampla base de clientes e democratizar o acesso a atividade física", diz o cantor.

Os alunos tem acesso a equipamentos de musculação, aulas coletivas e espaço crossfit por R$89,90. A primeira unidade foi inaugura em 2020 em São Carlos, interior de São Paulo.

Outras quatro unidades próprias foram inauguradas no interior paulistano antes da rede se tornar uma franquia. Além de ser um serviço democrático para os alunos, a SkyFit queria ser atraente para os empreendedores e competir com outras academias como Smartfit e Bluefit.

Entre os diferencias da SkyFit está o investimento inicial de R$ 550 mil em academias em média de 1,2 mil metros quadrados. O valor se torna viável graças a parceria da franqueadora com uma marca de equipamentos nacionais.

"O franqueado não precisa comprar equipamento para abrir a academia. Nós negociamos uma mensalidade e ele começa a operar, o que torna o negócio mais competitivo", explica o cantor.