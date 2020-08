Como levar a tecnologia a seu funcionário na pandemia

A pandemia do novo coronavírus trouxe à tona a urgência do processo de digitalização das empresas. Nesse cenário de isolamento social foi preciso adaptar-se rapidamente a uma forma de trabalho e atendimento ao cliente totalmente remota. Mesmo com a flexibilização das políticas de isolamento, esse cenário deverá permanecer em muitas empresas como forma de garantir a segurança de clientes e colaboradores.

No entanto, esse modelo virtual e descentralizado gera algumas dificuldades, principalmente porque qualquer lugar em que seus colaboradores estejam é percebido como uma unidade de negócio. Essa condição dificulta a gestão da tecnologia da informação nas grandes empresas, além de tornar complexa a distribuição dos aparelhos de informática.

O primeiro obstáculo nesse processo é conseguir “levar a empresa” até o funcionário. E, com o home office cada vai mais “institucionalizado” – 80% dos gestores disseram gostar da nova maneira de trabalhar, de acordo com uma pesquisa da ISE Business School –, ter acesso remotamente a todos os serviços de tecnologia do empregador é ainda mais importante.

A Oi Soluções, provedora e integradora de soluções digitais para o mercado corporativo, tem ajudado as companhias nessa etapa. Por meio de seu serviço Oi Informática, ela disponibiliza o aluguel de equipamentos de microinformática como serviço, conhecido como PC as a Service (PCaaS), para atender à demanda de aquisição de desktops, notebooks, manutenção e suporte técnico. “Nosso serviço atende clientes corporativos públicos e privados de todas as verticais de atuação”, diz Rodrigo Shimizu, diretor de marketing da Oi Soluções.

Oi Informática como solução

O Oi Informática inclui a logística direta e reversa para entrega e remoção de máquinas, além da instalação das configurações desejadas pelo cliente. Já o atendimento de help desk pode ser realizado in loco, no espaço físico do cliente, ou remotamente, por telefone ou internet. Ele é importante para a realização de reparos e melhorias em hardware e software, detecção e diagnóstico de falhas, além de limpeza de dados.

“Equipamentos de microinformática exigem atualização e reposição constantes, o que requer uma gestão dedicada, além de gerar custos com aquisições e substituições de peças. Nosso serviço já contempla tudo isso”, afirma Shimizu.

O serviço Oi Informática pode ajudar as empresas a repensar suas despesas com suporte de TI ao negócio, dando oportunidade para investir de forma otimizada em suas necessidades por máquinas, sistema operacional, logística, manutenção e garantia, tudo isso em um modelo de contratação mensal. “O atendimento do Oi Informática é realizado por equipes multidisciplinares capacitadas e preparadas para customizar a operação no dia a dia e na infraestrutura de cada cliente”, afirma o executivo.

Portfólio

Os equipamentos oferecidos pelo serviço Oi Informática contemplam desktops em três modalidades: básica, intermediária e avançada, de acordo com as configurações-padrão relacionadas a CPU, memória, dsco rígido e monitor. Os notebooks seguem a mesma lógica, com exceção dos laptops da categoria avançada, que possuem o drive em estado sólido (SSD, na sigla em inglês) como item adicionado à configuração.

Esse serviço da Oi Soluções também disponibiliza o modelo all in one, computador integrado de máquina com tela, ou seja, HD, placa e afins dentro monitor, somente mouse e teclado separados.

O Oi Informática é um importante serviço do portfólio da Oi Soluções, que ainda entrega um pacote completo e integrado de soluções de TI, consultoria, internet das coisas, big data e analytics, cloud e data center, segurança, conectividade, voz, serviços gerenciados e, agora, equipamentos. Ao todo, a empresa tem mais de 1.500 executivos para atender exclusivamente o segmento corporativo, sendo a carteira de clientes composta de 57.000 empresas dos mais variados setores.