Como jovem de 16 anos leva a disciplina do esporte para a vida – e mira o empreendedorismo

“Fatores externos não vão alterar os seus princípios e seus valores, e a confiança vem do que eu sou.”

A frase resume a mentalidade de João Victor Ventura Lopes, jovem de 16 anos, que aprendeu desde cedo a transformar o esforço em autoconhecimento.

Jogador de futebol desde pequeno, ele encontrou no esporte as lições de disciplina e equilíbrio emocional que hoje aplica nos estudos e nas decisões sobre o futuro.

O esporte como eixo

Para João Victor, o esporte foi a base da sua formação. Ele conta que, jogando futebol de alto rendimento, aprendeu a controlar emoções e a reagir de forma racional em momentos de tensão.“Você vai devolver com performance dentro de campo”, conta. É assim que ele transforma frustração em resultado.

A confiança é outro valor que o acompanha. “Eu sei do que eu sou capaz”, afirma. “Se eu trabalhar direito, eu sei o que eu posso fazer.” Ele explica que, ao lidar com derrotas ou fases difíceis, procura relembrar seus princípios, e acredita que sua força vem de dentro.

Next Gen: um novo olhar sobre o futuro

A curiosidade por temas como finanças e inteligência artificial o levou ao programa Next Gen, da Saint Paul, voltado para jovens interessados em negócios e tecnologia. “Meu pai viu nas redes sociais o programa e me contou sobre ele”, lembra. “Eu vi que era algo que não era ensinado nas escolas. Achei bem legal que eram temas como finanças e inteligência artificial.”

O curso ampliou sua visão sobre aprendizado e prática. “Agora, nessa fase, qualquer coisa que vem, você tem que aceitar, porque você precisa de repertório”, diz. João Victor também se impressionou com a dinâmica das aulas. Ele cita o Business Game, uma das atividades do programa, como uma das experiências mais marcantes. “É algo incrível, que não tem em nenhuma escola”, afirma.

Além dos aprendizados técnicos, ele destaca a importância da comunicação. “Quando você tem confiança no que fala, transmite segurança, e isso muda a forma como o outro te ouve.”

A confiança que João Victor leva para a vida vem de dentro: princípios, valores e disciplina aprendidos no esporte e ampliados no Next Gen, da Escola de Negócios Saint Paul (Arquivo Pessoal)

Planos de estudo e carreira

No segundo ano do ensino médio, João Victor ainda explora possibilidades. “De faculdade, eu pretendo fazer Economia ou Administração”, conta. Ele fala com clareza sobre o que busca. “Meus objetivos são obter conhecimento agora nessa fase da vida, obter repertório pra ter sempre bagagem, tanto cultural quanto de ações.”

Empreender também está entre seus planos. “Eu gostaria sim, até porque meu pai já teve uma empresa. Tudo na vida dá trabalho, mas ter algo que você possa dizer que é seu, que tem sua característica e sua personalidade, é algo muito legal.”

Aprendizados que ficam

Crescer em uma família que vive de comunicação e negócios ajudou a moldar sua visão de mundo. A mãe, jornalista, e o pai, empreendedor, o inspiraram a observar e aprender desde cedo.

Essas experiências, somadas ao esporte, ensinaram João Victor a lidar com pressão e a agir com inteligência emocional. “Quando você está numa discussão com alguém, você nunca pode aumentar sua voz. Tem que trabalhar na razão, e não na emoção”, explica.

Hoje, ele encara a adolescência como um período de aprendizado e risco. “Meus pais sempre me ensinaram: você está na adolescência, é a fase de criar repertório para suas futuras decisões.”

Com maturidade e foco, João Victor mostra que o autoconhecimento é tão importante quanto o talento, e que, como no esporte, confiança e preparo são essenciais para chegar longe.