Como gerar valor além do financeiro? Eles ensinam a empresa a chegar lá — e tem receita de R$ 29 mi

A agência de publicidade Ginga anunciou um investimento de R$ 2,5 milhões na consultoria Purpy, especializada em regeneração estratégica.

Na prática, isso significa ajudar outras empresas a repensar como geram valor, indo além do lucro financeiro para também criar impacto positivo nas pessoas, nas comunidades e no meio ambiente.

Repetindo o feito do ano passado, a Ginga aparece novamente no ranking EXAME Negócios em Expansão 2025, o maior anuário de empreendedorismo do país. A companhia ficou na posição 66 entre 177 empresas que mais cresceram na categoria de faturamento entre R$ 5 e R$ 30 milhões.

Em 2024, registrou receita operacional líquida de R$ 28,76 milhões, um crescimento de 59% em 12 meses.

Quem está por trás?

A parceria une a experiência dos sócios da Ginga — Pedro Del Priore, Paulo Martinez e Marcos Brabo, todos com trajetória em comunicação, design e inovação — ao trabalho dos fundadores da Purpy, Yago Roese e Lua Couto.

Juntos, vão atuar com jornadas de aprendizagem, team building e consultoria estratégica para ajudar organizações a enxergar e desenvolver o potencial regenerativo.

Isso inclui, por exemplo, identificar projetos internos esquecidos, transformá-los em valor, comunicá-los de forma mais clara e promover educação de mercado.

Por que agora?

O investimento marca mais um passo da Ginga em sua jornada de transformação corporativa. Há cerca de quatro anos, a empresa começou a se aprofundar em temas como economia regenerativa e acaba de concluir o processo para se tornar parte do Sistema B, grupo global que reúne negócios comprometidos com impacto social e ambiental.

Segundo Del Priore, os sócios também vêm passando por uma “evolução”. Eles acreditam que a comunicação é um vetor de mudança, uma ferramenta com responsabilidade diante da sociedade.

“Entendemos que, para evoluir o sistema, é preciso trabalhar com ele, olhando não apenas para o capital econômico, mas também para o humano e o ambiental”, diz.

O diferencial da nova sociedade está justamente na união entre a experiência em comunicação da Ginga e o conhecimento profundo em regeneração de Roese e Couto.

“É como se fosse um novo braço estratégico. Essa é uma área em que o conhecimento ainda é muito inicial. Tivemos sorte de conhecê-los, eles trouxeram profundidade”, diz Del Priore.

Como tudo começou?

Fundada em 2002, a Ginga nasceu para fazer comunicação de um jeito diferente, mais humano e culturalmente relevante, atuando como um verdadeiro agente de transformação.

A empresa, que tem grandes marcas no portfólio como Mercado Livre, Kopenhagen, Hering, Petz e Campari, faz parte do Grupo Ginga, um ecossistema de soluções em marketing, comunicação, tecnologia e inovação.

Com cerca de 120 colaboradores espalhados pelo Brasil, a agência de publicidade busca reunir pessoas com diferentes visões de mundo, algo que considera essencial para criar campanhas conectadas à realidade das pessoas.

Além dos três sócios majoritários, há sete associados no conselho. A decisão de ampliar o quadro societário se deu no ano passado como forma de fomentar a cultura interna da empresa.

Negócios que regeneram

Com a chegada dos sócios da Ginga, a Purpy pretende faturar R$ 2 milhões já no primeiro ano, priorizando parcerias de longo prazo.

O trabalho começa no Brasil e deve se expandir para a Europa, onde o mercado é mais maduro em temas de sustentabilidade e regeneração, afirma Lua.

“O investimento na Purpy é também um investimento na forma como acreditamos que os negócios devem existir: conectados à vida, ao impacto e à transformação sistêmica”, diz Del Priore.

O que é o ranking Negócios em Expansão

O ranking EXAME Negócios em Expansão é uma iniciativa da EXAME e do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME).

O objetivo é encontrar as empresas emergentes brasileiras com as maiores taxas de crescimento de receita operacional líquida ao longo de 12 meses.

Em 2025, a pesquisa avaliou as empresas que mais conseguiram expandir receitas ao longo de 2024. A análise considerou negócios com faturamento anual entre 2 milhões e 600 milhões de reais.

São 470 empresas que criam produtos e soluções inovadoras, conquistam mercados e empregam milhares de brasileiros. Conheça o hub do projeto, com os resultados completos do ranking e, também, a cobertura total do evento de lançamento da edição 2025.