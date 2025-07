Como ganhar dinheiro vendendo roupas usadas? Empresária lucra US$ 9 mil em 1 ano

Com um investimento inicial próximo de zero, Breanna Lambert encontrou na revenda de mercadorias de segunda mão uma fonte consistente de receita, chegando a lucrar quase US$ 9 mil em um ano.

Mãe e profissional com agenda apertada, ela utilizou plataformas como Poshmark para transformar roupas, acessórios e objetos esquecidos em casa em um negócio lucrativo e flexível. As informações foram retiradas de Business Insider.

Inteligência financeira desde o primeiro anúncio

O ponto de partida foi um exercício de desapego. A partir de uma triagem feita em seu próprio guarda-roupa e nos itens acumulados após a maternidade, Lambert listou produtos como vestidos, cerâmicas e roupas infantis ainda com etiqueta.

A simplicidade da operação inicial, porém, logo evoluiu para um sistema eficiente de compras estratégicas, controle de estoque, precificação e gestão de vendas, um exemplo prático de finanças corporativas aplicadas à rotina doméstica.

Do brechó ao lucro

A empreendedora encontrou nos brechós da Goodwill a oportunidade de adquirir peças por peso, como um xale da grife Missoni comprado por menos de US$ 2 e revendido por US$ 62.

A margem de lucro não foi a maior possível, devido a pequenos danos no item, mas a experiência serviu de lição: o cuidado com a análise de produtos e a precificação correta impacta diretamente na rentabilidade.

Planejamento e dados

Em pouco mais de um ano, Lambert listou 784 itens e vendeu 474 deles, gerando US$ 14 mil em receita bruta e um lucro líquido de US$ 8.700.

A gestão de tempo, a dedicação à curadoria de produtos e o controle financeiro do negócio foram fundamentais. Nesse processo, ela recorreu ao software Vendoo para acompanhar categorias mais rentáveis, calcular o preço médio de venda e monitorar o desempenho.

Ao adquirir peças por impulso, sem verificar o histórico de vendas ou a demanda, Lambert perdeu dinheiro.

A correção veio com mais atenção ao fluxo de caixa e decisões baseadas em dados, prática essencial em qualquer operação empresarial. Além disso, melhorou a apresentação dos anúncios, profissionalizando o visual dos produtos e ampliando a atratividade das vendas.

A importância de dominar as finanças corporativas

A história de Breanna Lambert mostra que princípios como análise de margem, controle de inventário, estudo de mercado e gestão de receita não estão restritos aos escritórios corporativos. São habilidades indispensáveis a qualquer profissional.

Dominar esses conceitos pode significar a diferença entre um hobby caro e uma fonte de lucro, ou, no contexto empresarial, entre um projeto inviável e um case de sucesso.

Por isso, a EXAME, em parceria com a Saint Paul Escola de Negócios, lançou o Pré-MBA em Finanças Corporativas — um treinamento criado para quem quer dominar a lógica dos números e utilizá-la como diferencial na trajetória profissional, por R$37,00.