Como fazer um pitch perfeito de um negócio? Aprenda em competição com inscrições abertas e gratuitas

Uma das competições mais tradicionais de startups no Brasil, o VC Challenge do fundo KPTL chega à quinta edição e está com inscrições abertas.

A competição será entre 17 de setembro e 12 de novembro deste ano.

O que é o VC Challenge

Estudantes universitários e de ensino médio poderão ter a experiência de ser empreendedor de uma startup e de fazer o pitch a um grupo seleto (e rigoroso) de investidores.

Entre os patrocinadores da edição — muitos deles levarão times para serem os julgadores da competição — estão nomes de peso:

B3

Fundo Vale

Instituto Helda Gerdau

Unimed

Modalmais

A edição 2022 terá uma novidade: empreendedores já no mercado poderão também concorrer no desafio.

Nessa categoria, eles vão apresentar suas ideias em busca de um aporte de investimentos imediato.

E, portanto, o escrutínio de dados e informações estará em outro patamar quando se compara às demais modalidades do VC Challenge.

Quanto tempo dura o projeto

Todos os participantes vão se sujeitar ao longo de quase 8 semanas a mergulhar no ecossistema de Venture Capital, participando de dinâmicas e workshops com especialistas do mercado.

Em outras palavras, um programa recheado de atividades coletivas e mão na massa, com cases, vivências e problemas de empresas reais.

Qual será o formato

O evento ocorre de maneira híbrida, com três opções de formato:

ensino médio online

universitário online

universitário presencial, em São Paulo, Belo Horizonte e Porto Alegre

Entre os prêmios, há viagens, cursos e estágios na KPTL, criadora, organizadora e uma das principais gestoras de venture capital do Brasil.

Em 2021, o VC Challenge reuniu apenas virtualmente mais de 1.900 estudantes de mais de 150 universidades de 26 Estados e a expectativa é grande para a retomada parcial do presencial, com a opção online.

Nesta edição a principal palestra de abertura ficará a cargo de Bernardinho, técnico da seleção brasileira masculina de vôlei e empreendedor serial.

“É um prazer poder estar de volta e reencontrar os jovens empreendedores e profissionais que vão lapidar o futuro do ecossistema. O próximo empreendedor, o próximo executivo de inovação, o próximo agente público de fomento ao empreendedorismo de base tecnológica vai sair daí. O empreendedorismo se torna cada vez mais uma opção de vida, importante apresentarmos a realidade antes que estes jovens tomem uma decisão importante em suas jornadas profissionais”, diz Renato Ramalho, CEO da KPTL.

Como funciona a competição

Compreender o ambiente de empreendedorismo sentindo na pele os dois lados do balcão. Essa é a principal diretriz que norteia a dinâmica do VC Challenge. Cada grupo, de até quatro integrantes — que devem se inscrever individualmente — precisará atuar tanto como investidores quanto captadores de investimentos.

A lista de tarefas inclui elaboração de estudo do mercado até apresentação dos “pitches”, contando sempre com mentoria de lideranças empresariais renomadas. Além de conhecimento prático, os estudantes poderão ampliar sua rede de contatos, diante de investidores e potenciais empregadores.

Renato Pavan, idealizador do projeto, celebra meia década engajando estudantes e atraindo patrocinadores de peso. “Muito feliz de ver o VC Challenge em sua quinta edição. Já foram milhares de jovens impactados e nesse ano o alcance deve ser ainda maior. Ter patrocinadores de peso que compartilham o mesmo propósito tem sido um grande diferencial para a competição levar conteúdo de qualidade para esses jovens”, diz.

Quanto custa e onde é a inscrição

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 16 de setembro no site do projeto. São esperados cerca de 4.000 estudantes.

