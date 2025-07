Como ex-frentista do interior de Goiás criou uma marca lingerie com R$ 199 — e fatura R$ 26 milhões

Seis em cada dez brasileiros sonham em empreender. A maioria começa com pouco, como foi o caso de Edilson Barbosa, fundador da Led’s. Natural de Rubiataba, cidade de 19 mil habitantes no interior de Goiás, Edilson iniciou sua trajetória como frentista em um posto de gasolina.

A história da Led’s é um exemplo de como negócios modestos podem ganhar escala com a combinação certa de visão estratégica e execução eficiente.

No final da década de 1990, com apenas R$ 199, ele investiu em tecidos e entrou no mercado de lingerie e moda praia, que hoje gera um faturamento de 26 milhões de reais.

Nos últimos cinco anos, a empresa dobrou seu faturamento, e a expectativa é alcançar 29 milhões de reais em 2025.

"Construímos um portfólio extenso que atende todas as necessidades do cliente com qualidade e conforto. Temos peças para todas as idades", diz Edilson Barbosa, fundador da Led’s.

Com 35 mil peças produzidas por mês, sendo 20 mil de lingerie e 15 mil de moda praia, a marca se consolidou em Goiás.

A proposta da Led’s é oferecer produtos de lingerie e moda praia para atender diferentes perfis de consumidores. O diferencial da marca está no mix de produtos, que inclui desde peças para crianças até itens geriátricos, como roupas para gestantes e idosos.

De frentista a empreendedor de sucesso

Edilson Barbora, fundador da Led's, marca de lingerie e moda praia de Goiás (Montagem/Exame)

A trajetória de Edilson Barbosa começa em Rubiataba, Goiás. Antes de fundar a Led’s, ele trabalhou como frentista em um posto de gasolina, onde desempenhava funções que iam além de simplesmente abastecer os carros.

Ele logo percebeu que poderia gerar mais receita oferecendo outros produtos, como óleos de carro e até roupas, e passou a vender diretamente para os clientes.

"Ali eu percebi que, com o produto certo e uma boa abordagem, qualquer coisa pode ser vendida", conta.

A experiência de Edilson no setor de moda começou com a compra e venda de peças. No posto de gasolina e, depois, em outros empregos que teve, como professor e servidor público, ele entendeu o valor do relacionamento no mundo das vendas.

"Sempre fui muito bem relacionado na cidade. Tudo que eu pego para vender tem boa aceitação", afirma o empreendedor.

Em 1997, ao lado da sua irmã, Helenice, ele fundou a Led’s. Começaram fabricando cuecas em casa, com poucos recursos e uma máquina de costura emprestada. O primeiro investimento foi de R$ 199 para a compra de tecido.

Nos anos seguintes, Edilson percebeu que havia uma demanda crescente por produtos de lingerie e moda praia e começou a expandir o portfólio da Led’s. A primeira loja foi inaugurada em 2000 em Ceres, Goiás, para dar mais visibilidade ao negócio.

"À medida que as vendas aumentavam, comprávamos mais tecido, contratávamos mais costureiras e abríamos novas lojas", afirma Barbosa.

As lojas foram inauguradas nos municípios vizinhos e, em seguida, chegaram a outros estados. Tudo pelo modelo de licenciamento. Hoje, são 17 lojas em operação, localizadas principalmente em Goiás, Tocantins e Pará.

A produção e o modelo de negócios da Led’s

A Led’s adota um modelo de negócios que combina produção local com parcerias estratégicas.

Embora a marca produza cerca de 35 mil peças mensais, uma parte significativa da produção é feita por terceiros, especialmente no que diz respeito à fabricação de certos itens, o que permite à Led’s manter custos sob controle e garantir um fluxo de produção ágil.

A marca conta com fornecedores que compartilham seu compromisso com a qualidade e a sustentabilidade dos produtos.

Em 2024, a Led’s atingiu um faturamento de 26 milhões de reais, um aumento de 114,77% em relação a 2019.

Para fortalecer a marca e proteger suas margens diante da alta dos preços, a Led’s tem investido em marketing e no reforço de sua identidade.

Para acelerar sua expansão, a marca investiu no modelo de franquias em 2023, com unidades já em Goiás e Tocantins. O investimento inicial para abrir uma franquia da Led’s é a partir de 200 mil reais.

“Vamos crescer de forma controlada, sem pressa de expandir a todo custo. A ideia é manter a qualidade e o controle da marca”, afirma Barbosa.

A Led’s tem a meta de abrir 36 novas franquias nos próximos cinco anos, com o objetivo de ampliar sua presença sem comprometer a qualidade que conquistou seu público fiel.