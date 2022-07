Como esta esteticista foi de MEI a CEO que fatura R$ 20 milhões por ano

Este conteúdo é produzido e apresentado por Empiricus.

Um levantamento do IBGE estima que, em 5 anos, 60% das empresas no Brasil fecham as portas. Nesse mesmo período de tempo, contrariando todas as estatísticas, uma empresária conseguiu sair da condição de MEI (microempreendedor individual) para fundar uma companhia com atuação internacional e faturamento de R$ 20 milhões por ano.

Sem ter nenhum apadrinhamento por trás e nenhum plano de negócios estruturado, Natalia Martins, a empresária por trás do Natalia Beauty Group, “foi lá e fez”.

“Fui e fiz. Se eu não tivesse feito isso por mim, jamais teria deixado de ser dependente das pessoas” ‒ Natalia Beauty

Recém-divorciada, com uma filha de 2 anos para cuidar, morando com os pais novamente e sem dinheiro guardado, Natalia tinha a “fórmula perfeita” para falhar. Somado a isso, a empresária ainda contraiu uma dívida de R$ 90 mil para investir em um negócio que ela nem sabia se daria certo.

O que parecia loucura total é hoje um case de sucesso, que ela já apresentou até em Harvard.

Em apenas 5 anos, a esteticista que começou atendendo 10 clientes por dia em uma “salinha” de 30 m² fundou uma sede em um casarão em uma das avenidas mais nobres de São Paulo, a Av. Rebouças. Ela começou a gerenciar um grupo de empresas com alcance nacional e internacional e se tornou “queridinha” de celebridades e ex-BBB’s.

Agora, pela primeira vez desde que montou seu negócio, Natalia Beauty vai abrir o jogo e mostrar os bastidores das suas empresas, revelando as estratégias que a fizeram chegar onde está hoje.

Em 3 aulas completamente gratuitas, a empresária vai passar seus ensinamentos, que nada mais são do que suas experiências vividas na pele.

“Existem dois tipos de pessoas que ensinam sobre empreendedorismo. O primeiro grupo ensina sobre tese e teoria, com informações que estão facilmente disponíveis na internet e em livros. O segundo grupo aplica na prática o que dá certo e o que dá errado e lida com o dia a dia do negócio. Eu passei por isso. E ainda ouvi de muita gente que meu método de empreender não daria certo”, conta a CEO.

Para participar das aulas, que serão realizadas de forma on-line, você pode retirar seus ingressos gratuitamente clicando no botão abaixo:

AULAS DE EMPREENDEDORISMO COM NATALIA BEAUTY: PEGUE SEU INGRESSO AQUI

Por que Natalia Beauty está ‘entregando o ouro’ de graça?

É natural pensar que, ao encontrar uma técnica de sucesso, qualquer pessoa guardaria esse segredo a sete chaves.

Mas, como já virou marca registrada de seu negócio, Natalia Beauty preferiu ir na linha contrária: ela vai “entregar o ouro” de forma totalmente gratuita através dessas 3 aulas porque acredita que pode ensinar outros profissionais autônomos, MEIs e empreendedores a ganhar dinheiro também. Sem precisar frequentar uma faculdade de administração, nem fazer um plano de negócios engessado e nada prático.

Para fazer isso, a empresária vai abrir a “caixa preta” da sua empresa, algo que muitas pessoas de sucesso não pensariam em fazer nunca.

E você pode até pensar que as estratégias de Natalia são nichadas para o ramo de beleza. Mas é aí que você se engana.

Depois de se tornar uma referência na área de micropigmentação, a empreendedora quer expandir seu alcance para outros ramos e ajudar um número ainda maior de pessoas a alavancarem seus negócios. A motivação para isso? Ela resume na seguinte frase:

“Em um país onde temos posturas egocêntricas e centralizadoras, o único caminho para salvar as pessoas é pelo empreendedorismo. É através dele que alimentamos pequenos sonhos de pessoas que não têm mais esperança dentro da CLT” ‒ Natalia Beauty

Nas 3 aulas gratuitas, você vai poder ver todos os detalhes por trás do império de beleza e estética que é o Natalia Beauty Group, incluindo:

Os processos internos que Natalia Beauty aplicou em sua empresa e que fizeram toda a diferença para o engajamento dos colaboradores;

O mindset que usou pra sair de uma dívida gigante e depois criar um negócio escalável, exponencial e milionário.

Para ter acesso a todo esse conteúdo, basta clicar no botão abaixo para receber seu link de acesso às aulas, gratuitamente:

[AULAS DE EMPREENDEDORISMO GRATUITAS] OS ‘SEGREDOS’ DA EMPREENDEDORA DE BELEZA NATALIA BEAUTY

