Como esses amigos foram de um trailer dividido a US$ 240 mil ao ano com essa estratégia financeira

O que começou com a divisão de um trailer de US$ 4.470 entre três amigos se transformou em um negócio que hoje fatura US$ 240 mil por ano em Minneapolis.

A Flo’s Eats LLC nasceu da conversão de uma antiga unidade móvel de odontologia em food truck e se consolidou com estratégia de capital enxuto, controle de custos e expansão gradual.

Para profissionais de finanças corporativas, o caso evidencia como decisões estruturadas de investimento, gestão de risco e alocação disciplinada de recursos podem transformar um ativo improvável em operação lucrativa e escalável. As informações foram retiradas de Business Insider.

Capital inicial reduzido e visão de risco controlado

Isaac Flomo já havia validado demanda antes de estruturar o negócio. Como chef autodidata, vendia pratos da culinária sulista em Minneapolis e ganhou visibilidade quando atletas do Minnesota Timberwolves e do Minnesota Vikings compartilharam suas receitas nas redes sociais. A demanda superava a capacidade de produção doméstica.

Em vez de partir para um restaurante físico, com alto custo fixo e maior exposição financeira, Flomo e os amigos JT Tarwei e Eddie Adegeye optaram por um modelo de menor risco.

Identificaram uma antiga unidade móvel de odontologia, um Winnebago de 1996, listado por US$ 4.470 em um site de leilões.

A escolha do modelo móvel representou uma decisão estratégica. O investimento inicial foi dividido entre os três sócios, reduzindo exposição individual e preservando capital para as etapas seguintes.

Surpresa mecânica e disciplina de investimento

O que parecia um bom negócio trouxe um desafio relevante. Pouco depois da compra, os sócios descobriram que o eixo do veículo precisava ser substituído, gerando um custo adicional de US$ 15 mil.

A situação levantou dúvidas sobre a viabilidade do projeto. Ainda assim, o grupo manteve a estratégia. “Somos um grupo de otimistas. Precisaria ser algo maior para nos derrubar, porque o food truck era um sonho realizado”, afirmou Adegeye ao Business Insider.

A reforma completa levou dois anos e exigiu cerca de US$ 100 mil, majoritariamente destinados à mão de obra especializada. Foram instaladas paredes e bancadas de aço inoxidável, equipamentos sob medida e um sistema obrigatório de supressão de incêndio de US$ 8 mil para atender exigências sanitárias e de segurança.

O ciclo de investimento demonstra planejamento de longo prazo e adequação às normas regulatórias, etapa crítica para evitar passivos futuros.

Validação de mercado e tração operacional

A licença de operação foi concedida em 6 de junho de 2023. A abertura ocorreu uma semana depois, em um ponto estratégico próximo a um bar no bairro North Loop, região com alto fluxo de pedestres.

“Nós sabíamos que havia muito tráfego naquela rua. Além disso, precisávamos começar de algum lugar”, disse Tarwei.

O teste inicial confirmou a tese. A equipe quase não conseguiu acompanhar a demanda e correu risco de ficar sem ingredientes. Desde então, o truck opera entre março e novembro, saindo às ruas cinco ou seis vezes por semana na alta temporada.

O faturamento anual atingiu US$ 240 mil, segundo Adegeye. Além da operação regular, eventos de grande porte, como o Minneapolis Aquatennial e o Monarch Festival, ampliam receitas e reforçam marca.

Estratégia de produto e controle de margem

O cardápio permaneceu enxuto desde o início. O sanduíche de frango frito por US$ 17 e o grilled cheese por US$ 11 lideram as vendas. “Por que mudar o que é confiável e mais popular?”, afirmou Flomo.

A manutenção de portfólio simples reduz complexidade operacional, facilita controle de estoque e protege margem. Em termos financeiros, a estratégia evita dispersão de custos e permite foco nos itens com maior giro e aceitação.

A divisão clara de funções dentro do truck também contribui para eficiência. Os três sócios alternam posições e mantêm operação flexível, reduzindo necessidade de estrutura inchada.

