Como esse jovem de 19 anos transformou um app de IA em um negócio de US$ 40 milhões

Aos 19 anos, o empreendedor Zach Yadegari construiu um dos casos recentes mais emblemáticos da nova geração de startups de inteligência artificial.

Fundador do aplicativo de rastreamento de calorias Cal AI, o jovem vendeu sua empresa para a MyFitnessPal após atingir US$ 40 milhões em receita anual e formar uma equipe de cerca de 30 pessoas.

O movimento evidencia como visão de mercado, estratégia de crescimento e gestão financeira podem transformar uma ideia simples em um negócio altamente escalável. As informações foram retiradas de Inc.

De um problema pessoal a um produto escalável

A origem do Cal AI está em uma necessidade prática. Yadegari buscava uma maneira mais simples de controlar a ingestão de calorias. Os aplicativos existentes exigiam inserção manual de dados, um processo considerado demorado e pouco eficiente.

A solução pensada pelo empreendedor foi utilizar inteligência artificial para identificar alimentos a partir de imagens. O aplicativo analisa fotos das refeições e estima automaticamente o valor calórico.

Para viabilizar a ideia, Yadegari e seu sócio recorreram à API de imagens da OpenAI, tecnologia que permite a desenvolvedores criar soluções capazes de interpretar dados visuais. O desenvolvimento ocorreu durante o período em que o jovem ainda estava no ensino médio, muitas vezes utilizando o tempo entre aulas para aprimorar o produto.

O foco inicial foi atingir um nível de precisão que tornasse a ferramenta confiável para o usuário. A partir desse ponto, o aplicativo passou a ser testado e divulgado de forma mais ampla.

Crescimento impulsionado por estratégia de marketing

Diferentemente de muitas startups que dependem principalmente do crescimento orgânico, o avanço do Cal AI ocorreu por meio de investimento estruturado em marketing.

Segundo Yadegari, a aquisição de usuários foi impulsionada principalmente por campanhas pagas. A empresa apostou em anúncios de performance e parcerias com influenciadores dos segmentos de nutrição e fitness.

Plataformas como Facebook, TikTok e Instagram foram utilizadas para atrair novos usuários. O investimento crescente em marketing foi acompanhado por aumento consistente de receita.

Essa estratégia criou um ciclo de crescimento. À medida que a empresa ampliava suas vendas, o orçamento destinado à aquisição de usuários também aumentava, o que acelerava ainda mais a expansão do aplicativo.

Receita milionária antes dos 20 anos

Em pouco tempo, o Cal AI se transformou em um negócio relevante dentro do mercado de tecnologia aplicada à nutrição.

De acordo com Yadegari, a empresa faturou US$ 40 milhões nos últimos 12 meses e projeta alcançar US$ 50 milhões até 2026. O crescimento permitiu a formação de uma equipe com cerca de 30 funcionários, consolidando a startup como uma operação estruturada.

Antes da venda do Cal AI, o empreendedor já havia realizado outra saída. Aos 16 anos, ele vendeu o site Totally Science, uma plataforma que permitia a estudantes acessar jogos online dentro de redes escolares que bloqueavam esse tipo de conteúdo.

A experiência anterior contribuiu para o entendimento do processo de criação, crescimento e venda de empresas digitais.

