Como essa empresa que quase faliu após sua criação se tornou uma gigante de US$ 5 trilhões

A Nvidia, fundada por Jensen Huang, se tornou a primeira empresa a atingir um valor de mercado de US$ 5 trilhões, impulsionada pela revolução da IA

Raphaela Seixas
Raphaela Seixas

Estagiária de jornalismo

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 15h51.

A Nvidia, uma das protagonistas na revolução da inteligência artificial, alcançou recentemente um marco histórico e se tornou a primeira empresa do mundo a atingir um valor de mercado de impressionantes US$ 5 trilhões.

A gigante de tecnologia, originalmente uma fabricante de chips gráficos para videogames, tem experimentado um crescimento vertiginoso desde que seus cofundadores, liderados por Jensen Huang, iniciaram a empresa em 1993, em uma simples mesa de restaurante.

O sucesso não veio fácil, mas, com a ajuda de uma visão ousada e muita resiliência, a Nvidia conseguiu se reinventar e se posicionar no centro do boom da IA, transformando-se em uma das empresas mais valiosas do planeta.

O início modesto: desafios e superação

Quando Jensen Huang cofundou a Nvidia, ele estava longe de ser um veterano no mundo dos negócios.

Com 30 anos e uma carreira anterior como engenheiro da Sun Microsystems, Huang e seus co-fundadores, Chris Malachowsky e Curtis Priem, não tinham experiência prática em como construir uma empresa.

Em 1993, durante uma conversa em um restaurante Denny’s, eles decidiram arriscar e entrar no mercado de chips gráficos para jogos, acreditando que poderiam revolucionar os gráficos de computador.

No entanto, o caminho não foi fácil. Em 1996, a Nvidia enfrentou sérios obstáculos, com seus primeiros chips falhando tecnicamente, colocando em risco um contrato essencial com a Sega.

Esse fracasso quase levou a empresa à falência, mas Huang conseguiu reverter a situação. Convencendo a Sega a comprar o contrato, ele usou o dinheiro para financiar o desenvolvimento de novos chips, que finalmente se tornaram um sucesso comercial em 1997.

A diversificação para a inteligência artificial

A virada para a Nvidia começou quando a empresa, que inicialmente se concentrava no setor de jogos, percebeu a crescente demanda por chips especializados para inteligência artificial.

A partir da década de 2010, a Nvidia se diversificou para fornecer tecnologia para empresas de IA, como Google, Microsoft e OpenAI. Os chips da Nvidia se tornaram essenciais para o desenvolvimento de modelos complexos de IA, o que impulsionou a empresa a novos patamares de crescimento.

Esse movimento estratégico posicionou a Nvidia no centro do atual boom de IA. As empresas de tecnologia que desenvolvem IA agora dependem dos chips da Nvidia para alimentar suas inovações, e os investimentos no setor de IA fizeram com que as ações da empresa subissem de forma impressionante nos últimos anos.

A revolução da IA: o futuro da Nvidia

Hoje, a Nvidia é uma das líderes da indústria de IA, com um valor de mercado de US$ 5 trilhões, impulsionado pela crescente demanda por tecnologia de aprendizado profundo e modelos de IA.

Com previsões de novos contratos, incluindo uma parceria com o governo dos EUA para fornecer supercomputadores, a empresa continua a expandir suas operações. O otimismo de Huang sobre o futuro da IA é palpável: ele acredita que estamos no alvorecer de uma nova revolução industrial, que transformará todos os setores e nações.

