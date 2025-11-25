Como enfrentar os desafios da educação? Escola em SP aposta no mais óbvio: ouvir seus alunos

Alunos do Colégio Pentágono participam do projeto Voz do Aluno, criado para mapear bem-estar e aprendizagem (Arquivo Pessoal)
Content Writer
Publicado em 25 de novembro de 2025 às 17h10.
Última atualização em 25 de novembro de 2025 às 17h10.
Engajamento em queda. Saúde mental fragilizada. Uma rotina escolar que, após a pandemia, passou a reunir cansaço, ansiedade e novas disputas de atenção – especialmente com o celular. Esses são alguns dos desafios que, na visão de especialistas, atravessam a educação brasileira
No Colégio Pentágono, essa preocupação levou a uma decisão simples, mas rara: perguntar diretamente aos estudantes o que estava acontecendo.
Em vez de buscar respostas apenas em metodologias, tendências tecnológicas ou soluções externas, a escola decidiu começar pelo ponto mais básico do processo educativo: ouvir quem vive a experiência todos os dias.
“Escutar os alunos é uma premissa da educação”, defende João Marcello Almeida, coordenador pedagógico do Pentágono.
O projeto foi institucionalizado em 2022, impulsionado pelo pós-pandemia. Segundo Almeida, o instrumento nasceu da necessidade de “entender como esses estudantes estavam e como passaram por aquele período.”
O questionário é aplicado duas vezes ao ano: em fevereiro, para mapear as turmas no início do ciclo, e em novembro, antes das provas finais. As perguntas são as mesmas nas duas aplicações, o que permite comparar percepções, identificar mudanças e antecipar problemas.
O instrumento reúne blocos de questões sobre metacognição e aprendizagem, como motivação, dificuldade, importância atribuída às disciplinas e hábitos de estudo; e sobre saúde emocional, com perguntas sobre satisfação com a vida, isolamento, relações com colegas e percepções do ambiente escolar.
Em casos sensíveis, como notas baixas de bem-estar, a equipe faz acompanhamentos individuais. “Se temos uma nota muito baixa, é um aluno que precisa de atenção especial”, diz o coordenador.
Os dados são consolidados em um relatório. A partir disso, coordenadores e orientadores analisam turmas, componentes curriculares e situações individuais. “Esse filtro traz para nós um retrato e um foco de ação”, avalia.
A análise dos dados tem levado o colégio a decisões práticas – e, em alguns casos, antecipadas em relação ao debate público. O uso de telas é um exemplo. “Os alunos estavam se distraindo muito, ficando muito tempo em tela, causando dependência”, relata Almeida. A partir desse diagnóstico, a escola regulou o uso de celulares e reforçou o equilíbrio entre o digital e o analógico, com caderno e livro impresso, antes mesmo da regulamentação nacional.
A saúde mental também emergiu como prioridade. Respostas que indicavam baixa satisfação dos estudantes com o próprio bem-estar mobilizaram ações de acompanhamento e a criação de projetos para tratar conflitos de forma estruturada, envolvendo estudantes, professores, gestão e famílias.
O questionário também influenciou ajustes curriculares. Disciplinas com poucas aulas semanais eram percebidas como menos importantes. Com base nisso, a escola revisou a matriz do ensino médio. “Hoje filosofia vai ter nas três séries”, diz o coordenador. História da Arte também ganhou mais espaço e visitas culturais foram incorporadas ao trabalho pedagógico.
Em áreas percebidas como difíceis, como Física, o Pentágono revisou abordagens e reforçou a comunicação com os estudantes.
“Às vezes basta um ajuste de comunicação para reduzir barreiras e engajar a turma”, diz Almeida.
Com a quinta aplicação prevista para 2026, o colégio pretende aprimorar ainda mais o instrumento. A equipe analisa anualmente quais perguntas precisam de ajustes. “A gente consegue olhar para o questionário e repensá-lo, entendendo quais perguntas não ficaram tão claras e onde houve distorção?”, explica.
O próximo ciclo deve ampliar questões sobre convivência e protagonismo estudantil, acompanhando a reformulação da disciplina de projeto de vida.
Para o coordenador, essa escuta torna o trabalho mais preciso e mais humano, especialmente em um cenário educacional marcado por desafios complexos e mudanças rápidas.