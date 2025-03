Como ele transformou o mercado de academias no Nordeste — e fatura mais de R$ 200 milhões

Ser sedentário está fora de moda. Você certamente segue alguém que compartilha fotos de treinos nas redes sociais ou faz parte de alguma competição no GymRats. O mercado fitness no Brasil nunca esteve tão aquecido. O país ocupa o segundo lugar em número de academias, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, com mais de 32 mil academias ativas. É de olho na popularização da atividade física que a Selfit Academias encontrou espaço para crescer, levando academias modernas e acessíveis para bairros e cidades pouco exploradas por grandes concorrentes.

Com uma proposta de academias de qualidade a preços acessíveis, a Selfit viu sua receita líquida operacional saltar de R$ 149,1 milhões em 2023 para R$ 203,3 milhões em 2024, um crescimento de 36,33%, segundo o Ranking Negócios em Expansão da EXAME.

"Nosso crescimento não vem apenas da abertura de novas unidades, mas da consolidação da nossa base de clientes. Estamos estruturando a marca para garantir uma presença ainda mais forte no mercado", afirma Fernando Menezes, CEO da Selfit.

O crescimento da Selfit se deve a uma estratégia de expansão acelerada e à consolidação da base de clientes, sem abrir mão da experiência e do atendimento. "Estamos em bairros estratégicos e populares, com academias modernas e bem estruturadas, para garantir a melhor experiência possível", diz Menezes.

Como a Selfit foi criada

Fundada em 2012, em Salvador, a Selfit surgiu com a proposta de oferecer academias amplas e bem equipadas a um custo mais baixo do que as tradicionais. O grande impulso veio em 2015, quando a empresa se associou ao fundo H.I.G. Capital, especializado em acelerar o crescimento de negócios promissores. Com esse investimento, a Selfit expandiu rapidamente e consolidou seu modelo em diferentes regiões do Brasil.

Desde então, a marca tem conquistado espaço principalmente entre o público classe C, levando academias para locais menos atendidos por grandes redes. O modelo da Selfit foca no essencial: qualidade nos equipamentos, manutenção eficiente e preços acessíveis. Esse formato tem atraído um público crescente, especialmente nas regiões Nordeste e Norte.

A Selfit já conta com 137 unidades em operação, sendo 110 próprias e 27 franquias. Até o final de 2025, a previsão é que esse número ultrapasse 180 academias. O diferencial da rede está na escolha de localizações estratégicas, especialmente em bairros periféricos e cidades médias, onde a concorrência é menor.

Com sede em Recife, a marca tem se expandido pelo interior do Nordeste, chegando a cidades como Serra Talhada e Garanhuns, ambas no interior pernambucano. Esse foco em bairros periféricos e cidades menos exploradas pela concorrência tem sido uma estratégia eficiente para a Selfit.

Além disso, a Selfit faz parte do portfólio da WeScale, uma aceleradora de franquias e desenvolvedora de negócios especializada em franchising, fundada em 2022. A parceria tem impulsionado ainda mais a expansão da Selfit, oferecendo suporte estratégico para seu crescimento e consolidação como uma das principais redes de academias do Brasil.

"Nossa meta é levar a rede Selfit para os lugares mais distantes do Brasil, principalmente para as regiões Norte e Nordeste", afirma Fernando Menezes. A ideia é continuar com a expansão para áreas pouco exploradas, onde a demanda por academias acessíveis é alta e a competição é menor.

O público da Selfit é bem distribuído entre homens e mulheres, com a maior parte dos alunos na faixa etária de 18 a 35 anos, representando 56% da base de clientes. Já 33% estão entre 36 e 55 anos. O público abaixo de 18 anos e acima de 55 anos ainda é menor, mas a adesão de idosos tem crescido desde a pandemia.

Os diferencias da Selfit

Apesar de ter preços acessíveis, a Selfit investe em infraestrutura moderna, com equipamentos de última geração, climatização, estacionamento e vestiários completos. Essas academias oferecem um padrão de qualidade semelhante ao de redes maiores, mas com custos mais baixos.

A estratégia de preços acessíveis é viabilizada por meio da otimização de custos operacionais, como o uso de terrenos alugados em bairros periféricos, onde o custo do imóvel é mais barato. Além disso, a automação de processos reduz despesas sem comprometer a experiência do cliente.

Outro diferencial importante é a estratégia promocional para novas unidades. Em academias recém-inauguradas, a Selfit oferece um plano especial em que o primeiro mês do plano Plus sai por apenas R$ 0,99. Essa ação tem sido fundamental para atrair novos alunos e acelerar a consolidação da marca em mercados onde a concorrência ainda não é tão forte.

Os planos para 2025

A Selfit tem um plano agressivo de crescimento para os próximos anos. A meta para 2025 é ultrapassar 180 academias em operação, consolidando sua presença em todo o Brasil, especialmente nas regiões Norte e Nordeste, onde a demanda é grande e a concorrência ainda não é tão forte.

A marca projeta um crescimento de 35% a 40% para o próximo ano, com um faturamento estimado entre R$ 274,5 milhões e R$ 284,6 milhões.

"Estamos focados em continuar nossa expansão de forma estruturada, garantindo a qualidade das academias e a experiência dos nossos clientes. A missão da Selfit é tornar o fitness acessível a todos os brasileiros, de todas as classes sociais, sem abrir mão da qualidade", conclui Fernando Menezes.

Com uma proposta de acessibilidade, qualidade e expansão acelerada, a Selfit está se posicionando como uma das redes de academias que mais cresce no Brasil, transformando o modelo low-cost em um verdadeiro sucesso no mercado fitness.

O que é o ranking Negócios em Expansão

O ranking EXAME Negócios em Expansão é uma iniciativa da EXAME e do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME). O objetivo é encontrar as empresas emergentes brasileiras com as maiores taxas de crescimento de receita operacional líquida ao longo de 12 meses.

Em 2024, a pesquisa avaliou as empresas que mais conseguiram expandir receitas ao longo de 2023. A análise considerou negócios com faturamento anual entre 2 milhões e 600 milhões de reais.

