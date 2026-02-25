Como ela transformou um hobby na pandemia em US$ 10 milhões em cinco anos com essa estratégia

O que começou como um hobby resgatado durante a pandemia se transformou em uma operação que hoje supera US$ 10 milhões em vendas.

A Penny Linn Designs, fundada por Krista LeRay, nasceu a partir de uma tela pintada à mão compartilhada com seguidores nas redes sociais e evoluiu para um negócio estruturado, com posicionamento definido e decisões estratégicas claras.

Para profissionais de finanças corporativas, o caso revela como validação de demanda, foco em competências centrais e gestão disciplinada de crescimento podem sustentar uma trajetória acelerada de expansão. As informações foram retiradas de Business Insider.

Não importa a área, o domínio das finanças corporativas é essencial para todos – e esse treinamento vai ensinar como dominar essa habilidade por apenas R$ 37

Da validação orgânica à virada estratégica

Krista LeRay teve o primeiro contato com o bordado na faculdade, mas o hobby ficou em segundo plano até 2019, quando produziu uma almofada bordada para o próprio casamento. Em 2020, com mais tempo disponível durante a pandemia, começou a pintar suas próprias telas, insatisfeita com os modelos disponíveis no mercado.

À época, LeRay já tinha experiência empreendedora digital. Após se formar em 2013, trabalhou na Major League Baseball, mas mantinha um blog que se tornou financeiramente mais rentável do que o emprego corporativo. A migração para o empreendedorismo em tempo integral veio antes da Penny Linn.

A virada ocorreu quando compartilhou uma tela pintada à mão com seus seguidores. A demanda surgiu de forma direta. Clientes começaram a perguntar se poderiam comprar as telas para bordar. O interesse recorrente indicava oportunidade real de mercado.

Até 2022, a receita com as telas já se equiparava à do blog. No mesmo ano, após o nascimento do primeiro filho, LeRay decidiu concentrar totalmente sua energia na Penny Linn Designs.

Garanta sua vaga por R$ 37: para se inscrever no pré-MBA em Finanças Corporativas da EXAME + Saint Paul, basta clicar aqui

Crescimento com foco e decisões de alocação

Ao estruturar a empresa, LeRay adotou uma postura estratégica clara. A marca se posiciona como “for a stitcher by a stitcher”. Todos os produtos são desenvolvidos com base no que ela mesma gostaria de bordar.

O portfólio prioriza telas menores, mais acessíveis e de execução mais simples. A decisão reduz barreiras de entrada para iniciantes e amplia o público consumidor. Projetos maiores, como meias de Natal, permanecem fora do foco inicial.

Outra escolha relevante foi não oferecer serviços de finalização dos bordados. Segundo LeRay, a empresa só investe em áreas nas quais possui confiança técnica. Expandir para uma frente considerada imatura poderia comprometer padrão de qualidade e reputação.

Para a gestão financeira, a estratégia demonstra disciplina na alocação de capital e controle de escopo operacional. Crescer não significa diversificar indiscriminadamente.

Gestão de risco reputacional e tomada de decisão

A experiência anterior como blogueira ajudou LeRay a lidar com exposição pública e críticas. Ela criou a própria regra das 24 horas para lidar com comentários negativos.

Ao se deparar com críticas, analisa se são válidas. Caso sejam, permite-se 24 horas para absorver o impacto antes de decidir se fará ajustes. Caso contrário, descarta o comentário.

A prática reduz decisões impulsivas e protege a coerência estratégica. Em ambientes digitais, onde reputação influencia diretamente vendas, governança emocional torna-se componente relevante da gestão.

Aprenda a gerenciar o orçamento de empresas

Não é raro ouvir histórias de empresas que faliram por erros de gestão financeira. Das pequenas startups até as grandes corporações, o desafio é parecido: manter o controle financeiro e tomar decisões estratégicas. E essa não é uma responsabilidade apenas da alta liderança. Independente do cargo, saber como equilibrar receitas, despesas e investimentos é essencial.

Foi de olho nisso que EXAME e Saint Paul decidiram liberar (com exclusividade e por tempo limitado) mais uma edição do Pré-MBA em Finanças Corporativas.

O treinamento é voltado para quem deseja aprimorar a gestão financeira e se destacar num mercado cada vez mais competitivo. Por isso, ao longo de quatro aulas virtuais, os participantes terão acesso a um conteúdo robusto, que inclui temas como análise financeira, planejamento estratégico e gestão de riscos.

Veja, abaixo, motivos para não ficar de fora dessa oportunidade imperdível.

Conteúdo relevante desenvolvido por especialistas da área;

Carga horária de três horas;

Programa atualizado e alinhado às demandas do mercado;

Certificado após a conclusão do treinamento;

Aulas virtuais, que incluem uma sessão de tira-dúvidas online;

Possibilidade de interação com outros profissionais da área;

Estudos de casos do mercado.

Garanta sua vaga por R$ 37: para se inscrever no pré-MBA em Finanças Corporativas da EXAME e Saint Paul, basta clicar aqui.