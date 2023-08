Como ela liderou uma empresa de refeições corporativas na pandemia e fez R$ 295 milhões em receita

Como manter de pé um negócio de refeições corporativas durante a pandemia? Esse foi o desafio encarado por Caroline Nogueira ao assumir a liderança da empresa familiar Premium Essential Kitchen em 2020. Ela não poderia imaginar que, dois anos depois, a receita cresceria 123%, chegando a R$ 295 milhões de reais.

Antes da pandemia, a Premium contava com mil funcionários e 90 restaurantes distribuídos em empresas e centros logísticos de marcas como Mercado Livre, Souza Ramos e Mitsubishi. A sede administrativa fica em São Paulo, cidade na qual o negócio foi fundado em 1990. A Premium foi adquirida pela família de Nogueira em 2012, quando tinha apenas seis unidades.

Em 2020, com a chegada da pandemia de covid-19, o negócio precisou se adaptar para não ver a receita despencar com o isolamento social e home office.

“Foi preciso baixar margem e criar cardápios mais simples para manter clientes”, diz a CEO.

Além da diminuição do ticket médio, a Premium passou a oferecer marmitas e pratos congelados para consumo na casa dos funcionários. Ambos viraram carros-chefe no portfólio da Premium, que terminou 2022 com 125 unidades e crescimento da receita de 123%.

A empresa, que participou do ranking Negócios em Expansão 2023, conta atualmente com 170 restaurantes. Vencido o baque causado pela quarentena, a Premium busca clientes novas áreas. “Vamos investir em editais para fornecer a órgãos públicos”, diz Nogueira.

A Premium Essential Kitchen foi uma das vencedoras do ranking EXAME Negócios em Expansão 2023, levantamento da EXAME e do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME), com suporte técnico da PwC Brasil.

A empresa ficou na 3ª colocação na categoria de 150 a 300 milhões de reais, com um crescimento de receita líquida de 123%. Em 2021, a receita foi de 132,4 milhões de reais. Em 2022, chegou a 295,6 milhões de reais.

