Como ela foi de uma infância pobre ao comando de um império de beleza avaliado em US$ 10 milhões

Gisselle Hernandez fundou a Glamlite, marca de cosméticos que alcançou mais de US$ 2 milhões em vendas em um único dia, enquanto cuidava da filha recém-nascida em casa.

Antes disso, viveu a dura realidade da pobreza e da falta de documentação legal nos Estados Unidos. Mesmo com uma empresa já em funcionamento e gerando bons resultados, sua instabilidade financeira pessoal e os traumas do passado a impediam de avançar.

A virada aconteceu quando ela decidiu tomar as rédeas do negócio, e das próprias finanças. As informações foram retiradas do Business Insider.

Empreender foi o primeiro movimento — mas não o suficiente

Com formação técnica e atuando como mãe em tempo integral, Gisselle enxergou no mercado de beleza uma oportunidade. Investiu US$ 1.900 no cartão de crédito para comprar equipamentos de luz para selfies, direcionados a influenciadores de maquiagem — uma ideia que ninguém estava executando à época. A demanda foi imediata, e no primeiro ano ela faturou cerca de US$ 80 mil.

Foi com esse capital que deu origem à Glamlite. Em 2021, a marca viveu um ponto de virada e teve US$ 2 milhões em vendas em apenas um dia, sendo US$ 1,5 milhão somente no site da empresa.

Apesar disso, a conta bancária pessoal da fundadora seguia com saldo baixo. O motivo? Gisselle ainda não havia estruturado sua gestão financeira pessoal — o que a mantinha emocionalmente e financeiramente presa a uma relação abusiva.

Organizar as finanças: o divisor de águas

O sucesso comercial da empresa só se traduziu em estabilidade de fato quando Gisselle assumiu o controle das finanças da companhia e da sua própria vida. Com o auxílio de uma consultora financeira, ela começou a aprender os fundamentos da construção de patrimônio.

O processo foi gradual: primeiro, migrou o dinheiro da poupança para uma conta com certificado de depósito (CD), e, aos poucos, passou a investir em ações. A relação com o dinheiro, antes baseada no medo e na escassez, começou a mudar.

Essa reeducação financeira permitiu não apenas crescimento patrimonial, mas também liberdade emocional. Gisselle pôde sair do relacionamento abusivo, investir na educação da filha e até mesmo realizar sonhos antes inimagináveis, como dirigir um Mercedes G Wagon rosa e morar em uma casa de seis quartos em Los Angeles.

