Como economizar energia: hábitos simples ajudam a evitar o desperdício

Você sabia que o Brasil é o segundo país, entre 32 analisados, com o maior custo de conta de luz? Só não levamos o troféu porque a Colômbia está na liderança, segundo um estudo da Associação dos Grandes Consumidores Industriais de Energia e de Consumidores Livres (Abrace).

No Brasil, pagamos 0,003 dólar a cada 200Kwh, atrás somente da Colômbia, com 0,005. O índice leva em conta a renda per capta de cada país. Para se ter uma ideia de comparação, na Noruega, o país com a conta de luz menos custosa, esse valor é menor que 0,001.

Talvez essa informação você não tivesse ainda, mas todo brasileiro sabe que a conta de luz pesa muito no orçamento. E tem pesado cada vez mais.

Um outro estudo, encomendado pela Abrace à Ex Ante Consultoria Econômica, revelou que, de 2019 para 2022, a tarifa residencial de energia elétrica acumulou variação de 276,7%. A associação é taxativa em afirmar que a elevação dos custos com energia elétrica e gás natural acarretou perda de bem-estar para as famílias brasileiras. O mesmo levantamento indicou que o custo do botijão de gás cresceu 260,7% no mesmo período.

A Abrace lembra ainda que a conta de luz é só uma parte da oneração que chega ao consumidor. “Além da energia recebida em casa, as famílias utilizam energia elétrica e o gás natural incorporados na produção das mercadorias e serviços que compõem a sua cesta de consumo”, diz a associação. Fazem parte dessa energia, por exemplo, a eletricidade usada em frigoríficos para manter a carne fresca e nas panificadoras para assar o pão.

Nesse cenário, toda dica de como economizar energia em casa é bem-vinda! Além do bolso, o planeta agradece.

Dicas para economizar energia

Abaixo, algumas dicas de como evitar o desperdício de energia fornecidas pela Vestas, empresa que atua na fabricação, venda, instalação e manutenção de turbinas eólicas.

O ar-condicionado consome muito mais energia do que um ventilador (até 90% mais).

Caso a opção seja pelo ar-condicionado , na primavera e no verão, as estações mais quentes do ano, a temperatura ideal do aparelho deve ficar entre 21°C e 24°C.

Quando o inverno chegar, a temperatura máxima para aquecedores e ar-condicionado com opção de calor deve ser de 25°C.

Os fogões de indução (que também são elétricos mas utilizam indução eletromagnética) consomem menos luz do que os fogões de cerâmica de vidro . Quem opta por esses tipos de fogão deve se atentar para um bom sistema de isolamento e controle de temperatura nas casas, pois isso pode levar a uma economia de energia de 20% a 30%.

Uma dica que serve para todos os equipamentos da casa que usam energia! Evite o consumo fantasma desligando equipamentos e dispositivos que não requerem energia permanentemente: rádios, microondas, TVs, máquinas de lavar, consoles de videogame, aspiradores de pó sem fio , entre outros. Manter estes itens desconectados da tomada pode representar uma quantidade considerável de energia economizada na conta mensal. Vale fazer o teste.

Outra dica importante. Um carregador plugado na tomada, mesmo que não esteja conectado a um telefone celular, tablet, computador ou outro dispositivo, utiliza cerca de 0,0002 kWh, o que pode não parecer muito, mas na quantidade acumulada diariamente, é sim.

Um computador conectado à tomada, mas desligado em modo stand-by, consome cerca de 0,5 kWh. Isso pode ser cerca de 10% da energia consumida em um ano.

O refrigerador (250-500 kWh) e a máquina de lavar roupa (255 kWh) são os aparelhos que mais consomem energia nas residências. As máquinas de lavar com opção de secadora integrada têm altas taxas de consumo de energia. Então, vale saber que programas curtos de máquinas de lavar usam mais eletricidade do que programas mais longos, pois embora o aparelho funcione por menos tempo, mais água quente é consumida e mais pressão é necessária para tirar a sujeira da roupa e depois no ciclo de centrifugação.

Em relação às geladeiras , não é apenas o tamanho de um refrigerador que importa para saber se ele consome mais ou menos energia. Geladeiras nas quais o freezer ou congelador está na parte superior consomem de 10% a 15% menos eletricidade do que os modelos com o freezer na lateral ou na parte inferior.

Os fornos elétricos modernos não precisam de mais de 20 minutos para pré-aquecer. Se você não quiser deixar o ar quente escapar, o forno nunca deve ser aberto, pois além de demorar mais para cozinhar e usar mais eletricidade, o cozimento pode se tornar irregular.

Importante usar a carga máxima da máquina de lavar roupa e da máquina de lavar louça , a fim de otimizar seu uso de eletricidade e água. Se não for necessária água muito quente, a lavagem a 40º ao invés de 60º economiza até 55%, em média, nas contas de eletricidade.

As luzes LED consomem menos energia do que as luzes de "baixa energia". Elas também têm uma vida útil muito mais longa.

O consumo de um aquecedor elétrico de água de cerca de 150 litros (constantemente ligado) pode ser de aproximadamente 8,4 kWh por semana, apenas para manter a temperatura da água. A melhor opção é ligá-lo quando for usar a água quente (tipo na hora do banho).

Embora todo mundo já saiba disso, o hábito de apagar as luzes em espaços onde elas não estão sendo usadas é uma das ações de economia de energia mais simples, mas mais significativas. Da mesma forma, desligar a TV quando ninguém está assistindo ajuda a reduzir a energia – e às vezes a gente nem se atenta para detalhes tão simples, mas que farão diferença na conta de luz e ajudarão a diminuir o desperdício de energia.

Que tal colocar algumas das dicas em prática e observar o resultado já na próxima conta?