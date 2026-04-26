Como cuidar dessa geração? Negócio criado pós-pandemia cresce com educação parental

A saúde mental de crianças e adolescentes se tornou um dos maiores desafios desta geração, não só no Brasil, mas no mundo. Dados da Organização Mundial da Saúde mostram que 1 em cada 7 adolescentes no mundo vive com algum transtorno mental, sendo ansiedade e depressão os mais comuns.

E a pandemia agravou esse cenário: os casos de ansiedade e depressão cresceram mais de 25% globalmente apenas no primeiro ano da crise sanitária. Entre jovens, os impactos são ainda mais preocupantes. O suicídio já aparece como uma das principais causas de morte nessa faixa etária, sendo a terceira entre adolescentes de 15 a 19 anos, segundo a Organização Pan-Americana da Saúde.

No Brasil, o quadro também chama atenção. O país lidera a prevalência de depressão na América Latina e registra altos índices de ansiedade, os maiores do mundo, de acordo com a OMS. Além disso, segundo a Unicef, cerca de 1 em cada 6 adolescentes brasileiros apresenta algum transtorno mental, com maior risco de automutilação, depressão e suicídio.

Diante desse cenário, cresce a demanda por soluções que ajudem famílias a lidar com o comportamento, as emoções e o desenvolvimento das novas gerações, e é exatamente nesse espaço que surgem novos negócios, como o Instituto Eduque Bem, empresa criada por duas mães em 2022.

Um negócio que nasce da dor, e vira escala

Foi no meio da pandemia, período marcado pelo aumento do estresse familiar e do adoecimento emocional, que Michelle Bottrel e Sarah Mendonça decidiram transformar experiências pessoais em um modelo de negócio.

As duas empreendedoras de Minas Gerais chegaram à educação parental por caminhos semelhantes: desafios reais na maternidade.

Sarah, formada em artes cênicas e psicopedagogia, começou a estudar o tema após enfrentar dificuldades na criação do filho, que é neurodivergente. A partir de episódios de estresse e falta de ferramentas práticas para lidar com a situação, mergulhou em formações sobre comportamento infantil, sono, regulação emocional e dinâmica familiar.

Michelle, bacharel em psicologia e com atuação internacional, passou por um processo parecido ao retornar ao trabalho e perceber mudanças no comportamento do filho. O episódio a levou a aprofundar os estudos em parentalidade e a construir uma audiência digital voltada a pais.

O encontro das duas, que são de Minas Gerais, mas que se conhecerem e criaram o negócio online (com Michele morando no Canadá e Sara no Brasil) deu origem a um negócio de educação que tem como objetivo escalar o impacto.

“Percebemos que não seria possível transformar a realidade das famílias atendendo uma a uma. Era preciso formar profissionais para multiplicar esse conhecimento”, afirma Michelle.

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Da formação ao mercado: o modelo do Instituto Eduque Bem

Assim nasceu o Instituto Eduque Bem, em 2022, uma escola de formação profissional focada em neuroeducação parental, que hoje atua em três frentes principais:

Formação de neuroeducadores parentais

Capacitação de terapeutas emocionais de famílias

Especialização em sono infantil

O diferencial do modelo está na base científica: todo o conteúdo é estruturado a partir da neurociência, explicando como o cérebro da criança funciona, e por que determinados comportamentos acontecem.

“Não trabalhamos com achismos. Traduzimos ciência para que o profissional consiga aplicar e explicar para os pais”, dize Sarah.

O negócio também aposta em um modelo escalável: ao formar profissionais, amplia o alcance e cria uma rede de atuação indireta com famílias.

Hoje, segundo as fundadoras, o instituto já formou cerca de 5 mil profissionais e impactou mais de 30 mil famílias.

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Internacionalização e evento nos Estados Unidos

Agora, a empresa entra em uma nova fase: a internacionalização.

Entre os dias 23 e 29 de maio, o instituto realiza sua primeira imersão internacional em Orlando, nos Estados Unidos, reunindo cerca de 30 profissionais do mercado materno-infantil.

A proposta é oferecer uma experiência que vai além da formação tradicional, combinando:

neurociência aplicada à educação

desenvolvimento de liderança

posicionamento profissional

metodologias de ensino americanas

A escolha dos Estados Unidos está ligada à origem da metodologia que inspirou o projeto. Após participarem da formação internacional com bolsa 100% baseada na metodologia de Conscious Discipline, por meio do curso “Do nascimento aos 5 anos” (em inglês: Birth to Five Years), em Orlando, as empreendedoras decidiram levar a experiência para suas alunas, mantendo o aprendizado no contexto original.

As empresárias Michelle Bottrel e Sarah Mendonça vão levar na imersão internacional nos Estados Unidos a experiência que tiveram no curso “Do nascimento aos 5 anos” (em inglês: Birth to Five Years), realizado em Orlando (Instituto Eduque Bem/Divulgação)

Quem são as participantes e o que acontece na imersão nos EUA

A primeira edição internacional do evento será realizada com um grupo intencionalmente reduzido: cerca de 30 mulheres, em sua maioria profissionais do mercado materno-infantil, como psicólogas, pedagogas, psicopedagogas e educadoras que já atuam diretamente com famílias.

A escolha por um grupo menor, segundo as fundadoras, é estratégica. A ideia é garantir acompanhamento próximo e aprofundar a experiência individual de cada participante.

“Não queríamos um evento massivo. O objetivo é transformar a atuação dessas profissionais, não apenas transmitir conteúdo”, afirma Michelle.

A programação combina três pilares principais:

Formação técnica: as participantes terão acesso a conteúdo de neurociência aplicada à infância, regulação emocional e educação parental, com base em metodologias internacionais. Desenvolvimento de liderança e carreira: o evento também trabalha posicionamento profissional, desbloqueio de carreira e estratégias para transformar conhecimento técnico em atuação prática no mercado. Experiência imersiva: parte das atividades será realizada em ambientes fora da sala de aula tradicional, incluindo dinâmicas voltadas a liderança, comportamento e parentalidade consciente.

Além disso, o evento marcará o lançamento do livro “Disciplina consciente, neurociência e regulação emocional na infância e adolescência” escrito pelas duas fundadoras, que será entregue às participantes durante a abertura.

“É um livro grande, só com exercícios, para trabalhar com os pais. Ficou muito maravilhoso”, diz Sarah.

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Um mercado que cresce e passa por gerações

O avanço do Instituto Eduque Bem, que começou do zero e no último ano faturou R$ 3 milhões, reflete uma mudança estrutural: a saúde mental deixou de ser um tema restrito à medicina e passou a influenciar educação, trabalho e até decisões de consumo.

Com famílias mais pressionadas, crianças expostas a novos estímulos, especialmente digitais, e pais em busca de orientação, a educação parental se consolida como um novo nicho de mercado.

E, ao unir ciência, experiência pessoal e modelo escalável, negócios como esse mostram que, no centro da crise da saúde mental, também surge uma nova economia: a que busca ensinar adultos a cuidar, melhor, de si e da próxima geração.

“O nosso maior segredo é a disciplina consciente. A gente aplica no nosso negócio, na vida pessoal e nos relacionamentos a intenção no que você faz para chegar ao resultado. E vivemos isso de dentro para fora, aquilo que a gente ensina”, diz Sarah.

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