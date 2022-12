Como conquistar clientes no metaverso? A Meta elencou 3 tendências de consumo na realidade virtual

O ano de 2023 pode definir o futuro do metaverso. A ideia de uma realidade virtual, com uma experiência de interação muito próxima à da vida real, virou frenesi depois de Mark Zuckerberg, fundador do Facebook, anunciar a mudança de nome da companhia para Meta em outubro de 2021, na esteira de bilhões de dólares investidos na tecnologia.

Até agora, o buzz rendeu poucos negócios de fato. Pouco mais de 300 mil usuários estão no Horizon Worlds, o metaverso da Meta (nome da holding que reúne Facebook, Instagram, WhatsApp e outros negócios), de acordo com números da companhia revelados no início de 2022.

Para a frente, dados também revelados pela Meta indicam um interesse crescente na tecnologia.

Assine a newsletter EMPREENDA e receba, gratuitamente, conteúdos para impulsionar o seu negócio!

Uma pesquisa realizada pela Meta com 30 mil consumidores mostrou um interesse crescente em experiências imersivas de compras — em linha com a promessa do metaverso de uma interação realçada pela realidade aumentada.

Participaram da pesquisa consumidores de 12 países:

Estados Unidos

Canadá

França

Reino Unido

Austrália

Brasil

Alemanha

Índia

Japão

Coreia do Sul

Tailândia

México

O estudo identificou três grandes tendências para o consumo de produtos no metaverso:

LEIA TAMBÉM: Pressão por lucro nas startups, o batismo de fogo do metaverso e mais tendências de negócios em 2023

1. Consumidores querem estar no metaverso

Segundo a Meta, boa parte dos entrevistados já está ciente dos benefícios da realidade aumentada na relação de consumo com as marcas.

Algumas das evidências disso, de acordo com os entrevistados brasileiros, são:

76% preveem uma maior variedade de lojas especializadas no metaverso — especialmente em produtos de nicho

68% apostam que lojas virtuais oferecerão uma maneira mais conveniente de compras

68% querem uma experiência na realidade aumentada capaz de replicar a compra em uma loja física

57% dizem que o metaverso vai melhorar a experiência de compra

2. A realidade aumentada é o caminho para o metaverso

Compradores querem usar a realidade aumentada para guiar suas experiências de compra. Alguns indícios:

70% querem se aprofundar em diferentes aspectos de uma marca de maneira interativa e aspiracional

70% têm interesse em utilizar a câmera do próprio smartphone para a experiência interativa

69% se interessam em se comunicar online com um consultor da marca que deseja consumir

66% estão interessados em usar dispositivos em lojas físicas para provar produtos virtualmente

50% acreditam que a realidade aumentada pode melhorar a experiência de compra ao eliminar o abismo entre as lojas física e digital

34% usam ou já usaram realidade aumentada durante uma compra

3. Há interesse pela versão digital de produtos físicos

Compradores estão prontos para comprar pares digitais, ou seja, um produto virtual idêntico ao produto físico. Sinais disso:

68% dos entrevistados dizem ser importante que novos produtos do mundo real sejam disponibilizados junto a produtos virtuais

68% tendem a se tornar leais se a marca oferecer um produto digital como recompensa

65% dos compradores pesquisados dizem que produtos virtuais promovem um sentimento de associação com a marca ao oferecer algo raro e único

51% dos compradores querem que seus avatares pareçam exatamente como eles são fisicamente

50% dos compradores interessados em produtos virtuais estão dispostos a pagar mais de R$ 250 pelos itens

LEIA TAMBÉM: Reuniões, lojas e salas de aula: em 2023, o metaverso tenta emplacar de vez