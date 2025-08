Como a imposição de Trump nas tarifas globais de até 41% altera cenário econômico internacional

Em uma medida que já está gerando preocupação entre empresas globais, Donald Trump, atualmente no comando da Casa Branca, anunciou uma nova rodada de tarifas comerciais que pode chegar a 41% para cerca de 70 países.

A decisão foi formalizada por meio de uma ordem executiva e ela apenas não entrará em vigor caso os países listados negociem novos acordos bilaterais com os Estados Unidos até lá. As informações foram retiradas de Inc.

Tarifa base e aumentos expressivos: quem paga a conta?

A nova estrutura tarifária parte de uma taxa base de 10% para todos os países. No entanto, a ordem inclui um anexo com tarifas específicas — e significativamente mais altas — para nações que, segundo Trump, não atenderam às exigências de equilíbrio comercial ou alinhamento estratégico com os EUA.

Países como o Canadá, que anteriormente exportava produtos isentos de impostos, agora enfrentam uma tarifa de 35%. O Afeganistão será tarifado em 15%, e o Camboja, em 19%.

Trump justificou a medida com base na necessidade de proteger a economia e a segurança nacional dos EUA, afirmando que muitos parceiros comerciais não apresentaram termos justos nas negociações.

Mercados reagem, preços sobem e incertezas aumentam

A resposta dos mercados à notícia foi imediata: bolsas nos EUA e no exterior registraram quedas significativas, refletindo o temor de um impacto inflacionário. A expectativa entre os economistas é de que os custos das tarifas sejam repassados aos consumidores, encarecendo produtos e pressionando a cadeia produtiva.

Segundo Josh Bivens, economista-chefe do Economic Policy Institute, a política tarifária pode ter efeito contrário ao desejado.

"Tarifas amplas reduzem, de forma afirmativa, o setor de bens comercializáveis da economia (manufatura), ponto final " Josh Bivens, economista-chefe do Economic Policy Institute

Ele argumenta que, ao encarecer tanto os produtos importados quanto os fabricados domesticamente, a demanda por bens manufaturados tende a cair.

